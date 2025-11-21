Recapturan a jefe pandillero fugado de una cárcel en Guatemala

La policía guatemalteca detuvo este jueves a un líder de la pandilla Barrio 18 que participó en la sonada fuga masiva de miembros de esa banda criminal, declarada terrorista por Estados Unidos y Guatemala, informó la fiscalía

El detenido es el quinto recapturado de los 20 cabecillas del Barrio 18 que escaparon de la prisión Fraijanes II, cerca de Ciudad de Guatemala, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad del país centroamericano.

El reo detenido fue identificado como Ever Sinay, alias Cartoon, de 43 años, considerado un «ranflero» o máximo líder de una célula de la pandilla, dijo a periodistas la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.

«La captura pone fin a la búsqueda de uno de los líderes pandilleros más importantes que había logrado evadir la justicia», declaró la funcionaria.

Agregó que Sinay fue detenido en una vivienda en el poblado de San José Pinula, a pocos kilómetros de la cárcel donde ocurrió la fuga, revelada el 12 de octubre, en circunstancias aún no esclarecidas. La fiscalía sospecha que hubo complicidad de funcionarios de seguridad

Para apoyar en la recaptura y por orden del gobierno guatemalteco, el martes llegaron al país delegados de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI de Estados Unidos, aunque Mansilla no aclaró si agentes estadounidenses participaron en la detención de Sinay.

El grupo Vulcano fue creado por orden del presidente Donald Trump en 2019, durante su primer mandato, para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, consideradas «terroristas» por Washington y Guatemala.

Ambas pandillas cometen sicariato y extorsionan a comerciantes y transportistas, entre otros delitos.