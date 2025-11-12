Panamá decomisa 13,5 toneladas de cocaína en el Pacífico con destino a EEUU

Panamá realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar 13,5 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico que tenía como destino final Estados Unidos, informaron este martes autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 confiscaron 124 toneladas de droga.

En total, son «13,5 toneladas» de cocaína que eran transportadas en un remolcador al suroeste de Isla San José, en el archipiélago de Las Perlas, explicaron en un comunicado la fiscalía y el Servicio Nacional Aeronaval.

En una conferencia realizada horas antes, las autoridades panameñas habían cuantificado en unas 12 toneladas la totalidad de la droga incautada.

«Es una incautación histórica» que «genera un duro golpe a la criminalidad organizada», dijo el fiscal antidrogas Julio Villarreal.

Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde Colombia y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos los ocupantes de la embarcación (un venezolano, un peruano y un colombiano, tres nicaragüenses y cuatro ecuatorianos) fueron detenidos.

Según Villarreal, el costo de la droga incautada asciende a unos «200 millones de dólares» por estimaciones de venta en el mercado negro estadounidense.

Ante una consulta de la AFP, las autoridades panameñas manifestaron desconocer el grupo de narcotráfico detrás del cargamento.

«Por lo menos en los últimos 17 años es la incautación» más grande, indicó el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia.

Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

En los dos últimos años aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

En 2024, Panamá incautó 124 toneladas de droga y el año anterior los decomisos sumaron 119 toneladas.