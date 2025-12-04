Nasralla amplía ventaja sobre el candidato apoyado por Trump en presidenciales de Honduras

El presentador de televisión Salvador Nasralla amplió su ventaja este miércoles sobre el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, en el caótico escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras.

Los derechistas Nasralla y Asfura se mantienen en empate técnico, tres días después de los comicios cuyo conteo de votos ha estado marcado por problemas técnicos y temores de fraude.

Con resultados a cuentagotas, el desenlace de las elecciones generales mantiene en vilo a este empobrecido país, golpeado por la violencia del narcotráfico, las pandillas y la corrupción.

Escrutado el 80% de actas electorales, Nasralla, del Partido Liberal (PL), obtiene 40,23% de los sufragios frente a 39,68% de Asfura, del Partido Nacional (PN), según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE interrumpió la madrugada del lunes la divulgación de datos, cuando Asfura estaba ligeramente adelante de Nasralla, lo que provocó que Trump amenazara con «consecuencias graves» para Honduras si decidían «cambiar los resultados».

La difusión se reanudó al mediodía del martes con una leve ventaja de Nasralla. Este miércoles estuvo interrumpida por tres horas por mantenimiento del sistema.

El CNE atribuye la lentitud del escrutinio a «problemas técnicos» de la empresa colombiana ASD, contratada para el procesamiento y divulgación de los datos.

El recuento es altamente sensible pues en Honduras, donde las presidenciales son a una sola vuelta, se puede proclamar al ganador con solo un voto de diferencia.

«Es una falta de respeto para todos los hondureños que fuimos a votar y salen con esto que hay problemas con el sistema (informático de resultados). Hay algo raro», dijo a la AFP Katherin Matías, una universitaria de 21 años.

El CNE prometió resultados «definitivos y legítimos», al informar que el recuento se hace ahora manualmente y se revisan inconsistencias de las actas.

La declaratoria del ganador podría entonces tardar días. El CNE, cuya credibilidad suele ser cuestionada al estar controlado por los partidos políticos, dispone legalmente de un mes para la proclamación.

– Triunfo de la derecha –

Cualquiera que sea el ganador, las elecciones, en las que también fueron elegidos diputados y alcaldes, marcan el retorno de la derecha tras cuatro años de gobierno de izquierda.

Trump se convirtió en protagonista en la recta final del proceso con su respaldo a Asfura, empresario de la construcción de 67 años a quien considera «amigo de la libertad».

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla de «casi comunista» porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Nasralla, de 72 años, rompió luego con Castro y se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Los comicios representaron un castigo a la izquierda en medio de una polarización que es secuela del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, un liberal que luego se alió con la Venezuela de Hugo Chávez.

La presidenta Castro, esposa de Zelaya y cercana al gobierno venezolano, ha sido criticada por incumplir promesas de empleo y austeridad, y señalada por nepotismo pues varios de sus familiares ocupan puestos en el gobierno.

«Lo vivimos con mucha incertidumbre (el recuento lento). Pero quiero que gane cualquiera de los dos para sacar al familión (los Castro-Zelaya)», aseguró a la AFP Irvin Zúñiga, enfermero de 29 años.

La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, de 60 años, quedó relegada con 19% de los votos.

– Trump «me cambió la vida» –

Trump también agitó el proceso al indultar y liberar el lunes al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico.

«Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré», escribió Hernández desde Estados Unidos en agradecimiento a Trump, en su reaparición en las redes sociales.

Hernández, de 57 años y quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García, en entrevista con la AFP.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una «trampa» del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un «juicio amañado».