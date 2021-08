Ministro alemán critica postura del Vaticano sobre las parejas homosexuales

AP

El ministro de Salud de Alemania criticó a la Iglesia Católica Romana por su negativa a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, pero dice que su fe religiosa sigue siendo fuerte.

El ministro de Salud, Jens Spahn, de 40 años, se casó con su esposo, Daniel Funke, también de 40, en 2017. Spahn describió su relación con la iglesia como difícil a veces, informó el miércoles la agencia de noticias alemana dpa.

«Mi creencia está profundamente anclada dentro de mí», citó dpa a Spahn diciendo a la revista alemana Bunte. Agregó que como hombre gay era consciente de «los muchos errores que la iglesia ha cometido en su larga historia».

«Hay sacerdotes que bendice a los conejillos de indias y a las motocicletas», dijo Spahn. «Pero dos personas que se aman y son creyentes que desean una bendición para su promesa de estar allí el uno para el otro toda la vida están siendo rechazadas por la iglesia».

«Esto me molesta y me molesta», dijo el ministro de Salud, que ha aparecido con frecuencia en los medios alemanes desde el inicio de la pandemia de coronavirus. «Pero no me lleva a alejarme de mi creencia o de la iglesia».

En marzo, la oficina de ortodoxia del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un documento que decía que el clero católico no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo porque Dios «no puede bendecir el pecado».

Dos meses más tarde, el poderoso ala progresista de la Iglesia Católica de Alemania desafió abiertamente el pronunciamiento de la Santa Sede al ofrecer tales bendiciones en los servicios en unas 100 iglesias diferentes en todo el país.