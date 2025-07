Gaza sufre «el peor escenario posible de hambruna», alerta un organismo respaldado por la ONU

La Franja de Gaza sufre «el peor escenario posible de hambruna» por la intensificación de los combates y el desplazamiento de la población, alertó este martes una organización respaldada por la ONU, sumándose a la presión internacional contra Israel.

Israel anunció ceses parciales de los combates durante el día y autorizó la entrada de camiones con ayuda, pero las organizaciones internacionales consideran que estos permisos son insuficientes frente a las necesidades de la población, que estuvo casi dos meses sometida a un bloqueo.

La Defensa Civil de Gaza reportó este martes 30 muertos, incluidos 12 niños, en bombardeos israelíes durante la noche, en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de este territorio palestino, donde hay más de 60.000 personas muertas desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que hay indicios de que en la Franja de Gaza hay «hambre», en contra de la versión que sostiene su cercano aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que niega que este territorio palestino sufra esta situación extrema de carencias.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) – una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU y varias organizaciones humanitarias – afirmó que la crisis en este territorio de 365 km2 donde viven cerca de dos millones de palestinos, alcanzó «un punto alarmante y mortal».

El lanzamiento aéreo de víveres recientemente autorizado por Israel «no será suficiente para revertir la catástrofe humanitaria», alerta el informe.

«Los últimos datos indican que se han alcanzado los umbrales de la hambruna (…) en la mayor parte de la Franja de Gaza», según el reporte que señala que «una de cada tres personas pasa varios días sin comer nada».

– «Nos morimos de hambre» –

«Más de 20.000 niños han sido atendidos por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio, de los cuales más de 3.000 sufren desnutrición severa», agrega el documento.

Ahmed Al Qoran, un habitante de Gaza, afirmó que las ayudas por aire no son suficientes. «Necesitamos más porque no morimos de hambre y no tenemos nada», declaró.

El informe de IPC hizo un llamado a «una acción inmediata» para poner fin a las hostilidades y permitir un acceso humanitario sin restricciones y dijo que si no se actúa ahora, habrá «muertes masivas» en gran parte de Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó la presión internacional para un alto al fuego y afirmó que se trata de una «campaña distorsionada».

Los Países Bajos declararon este martes persona non grata al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, perteneciente a la formación de ultraderecha Partido Sionista Religioso, y a Itamar Ben Gvir, que tiene la cartera de Itamar Ben Gvir y es del partido Poder Judío.

– Gaza recuerda a «las hambrunas en Etiopía y Biafra» –

Israel, que controla todos los accesos a Gaza, impuso a principios de marzo un bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria, que levantó casi dos meses después.

Las autoridades israelíes acusan a Hamás, que gobierna Gaza, de robar la ayuda y afirma que las organizaciones humanitarias no distribuyen los cargamentos, pero estos organismos señalan que les imponen restricciones excesivas y explican que la labor es peligrosa debido a la guerra.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirmó este martes que la crisis en Gaza recuerda a las hambrunas vistas en Etiopía y Biafra, Nigeria, en el siglo XX.

«Esto no se parece a nada que hayamos visto en este siglo. Nos recuerda desastres anteriores en Etiopía o Biafra en el siglo pasado», dijo el director de emergencias del PMA, Ross Smith.

COGAT, un organismo del ministerio de defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, dijo que el lunes más de 200 camiones de ayuda fueron distribuidos por la ONU y agencias humanitarias.

Otros 260 camiones fueron autorizados a cruzar a Gaza para depositar ayuda en puntos de recolección, cuatro tanques de la ONU trajeron combustible y 20 palés de ayuda fueron lanzados desde aviones jordanos y emiratíes, dijo COGAT.

La guerra en Gaza fue desencadenada por un ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó del lado israelí la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que dejó más de 60.000 muertos en la Franja, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.