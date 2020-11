El libro del Papa respalda las protestas de George Floyd

AP

Washington Hispanic:

El Papa Francisco está apoyando las demandas de justicia racial a raíz del asesinato de George Floyd por parte de la policía estadounidense y está destrozando a los escépticos y organizaciones de medios de comunicación coVID-19 que difunden sus conspiraciones en un nuevo libro escrito durante el bloqueo del coronavirus del Vaticano.

En «Let Us Dream», Francis también critica a los políticos populistas que azotan los mítines de maneras que recuerdan a la década de 1930, y la hipocresía de los católicos conservadores «rígidos» que los apoyan. Pero también critica el derribo contundente de estatuas históricas durante las protestas por la igualdad racial este año como un intento equivocado de «purificar el pasado».

El libro de 150 páginas, que salió el 1 de diciembre, fue escrito por el biógrafo en inglés de Francis, Austen Ivereigh, y a veces la prosa y el énfasis parece casi más ivereigh que Francisco.’ Eso es algo intencional — Ivereigh dijo el lunes que espera que un Papa más coloquial de habla inglesa resuene con los lectores y creyentes de habla inglesa.

En esencia, «Let Us Dream» tiene como objetivo esbozar la visión de Francisco de un mundo más económico y ambientalmente justo después del coronavirus donde los pobres, los ancianos y los débiles no se quedan en los márgenes y los ricos no se consumen sólo con beneficios.

Pero también ofrece nuevas ideas personales sobre el Papa argentino de 83 años y su sentido del humor.

En un momento dado, Francisco revela que después de que se ofreció en 2012 para retirarse como arzobispo de Buenos Aires cuando cumplió 75 años, planeó terminar finalmente la tesis que nunca completó sobre el intelectual alemán del siglo XX, Romano Guardini.

«Pero en marzo de 2013, fui transferido a otra diócesis», se encuentra muerto. Francisco fue elegido Papa, y obispo de Roma, el 13 de marzo de 2013.

El editor dijo que el libro fue el primero escrito por un Papa durante una gran crisis mundial e Ivereigh dijo que se hizo como respuesta al coronavirus y al encierro. Para Francisco, la pandemia ofrece una oportunidad sin precedentes para imaginar y planificar un mundo más socialmente justo.

A veces, parece que está dirigiendo ese mensaje directamente en los Estados Unidos, mientras la administración de Donald Trump termina cuatro años de políticas de «América primero» que excluyeron a los migrantes de los países musulmanes y disminuyeron la dependencia de Estados Unidos de la diplomacia multilateral. Sin identificar a Estados Unidos o Trump por su nombre, Francis señala a los países de mayoría cristiana donde los líderes nacionalistas-populistas tratan de defender el cristianismo de los enemigos percibidos.

«Hoy, escuchando a algunos de los líderes populistas que tenemos ahora, recuerdo la década de 1930, cuando algunas democracias colapsaron en dictaduras aparentemente de la noche a la mañana», escribió Francis. «Lo vemos sucediendo de nuevo ahora en mítines donde los líderes populistas excitan y arenran multitudes, canalizando sus resentimientos y odios contra enemigos imaginados para distraerse de los problemas reales».

La gente cae presa de esa retórica por miedo, no por verdadera convicción religiosa, escribió. Esas «personas superficialmente religiosas votan por los populistas para proteger su identidad religiosa, despreocupadas de que el miedo y el odio al otro no pueden reconciliarse con el Evangelio».

Francis se refirió al asesinato de Floyd, un hombre negro cuya muerte a la muerte de un policía blanco desenlazó protestas este año en todo Estados Unidos. Refiriéndose a Floyd por su nombre, Francis dijo: «El abuso es una grave violación de la dignidad humana que no podemos permitir y contra la que debemos seguir luchando».

Pero advirtió que las protestas pueden ser manipuladas y criticó el intento de borrar la historia derribando estatuas de líderes confederados estadounidenses. Una mejor manera, dijo, es debatir el pasado a través del diálogo.

«Amputar la historia puede hacernos perder la memoria, que es uno de los pocos remedios que tenemos en contra de repetir los errores del pasado», escribió.

En cuanto a la pandemia, Francisco destrozaba a las personas que protestaban contra las restricciones anti-virus «como si las medidas que los gobiernos debían imponer por el bien de su pueblo constituye algún tipo de ataque político a la autonomía o a la libertad personal!».

Acusó a algunos en la iglesia y los medios católicos de ser parte del problema.

«Nunca encontrarás a esas personas protestando por la muerte de George Floyd, o uniéndose a una manifestación porque hay barrios de chabolas donde los niños carecen de agua o educación», escribió. «Se convirtieron en una batalla cultural que en verdad era un esfuerzo por asegurar la protección de la vida».

Elogió a los periodistas que informaron sobre cómo la pandemia estaba afectando a los más pobres. Pero le dio un gran golpe a las organizaciones de medios sin nombre que «utilizaron esta crisis para persuadir a la gente de que los extranjeros tienen la culpa, que el coronavirus es poco más que un pequeño brote de gripe, y que las restricciones necesarias para la protección de las personas equivalen a una demanda injusta de un estado que interfiere».

«Hay políticos que venden estas narrativas para su propio beneficio», escribe. «Pero no podrían tener éxito sin que algunos medios los crearan y difundieran».

Al instar al mundo a utilizar la pandemia como una oportunidad para un reinicio, Francisco ofrece «tres momentos COVID-19», o crisis personales de su propia vida, que le dieron la oportunidad de detener, pensar y cambiar de rumbo.

La primera fue la infección respiratoria que casi lo mata cuando tenía 21 años y en su segundo año en el seminario diocesano de Buenos Aires. Después de ser salvado, Francisco decidió unirse a la orden religiosa jesuita.

«Tengo una idea de cómo se sienten las personas con coronavirus mientras luchan por respirar en los respiradores», escribió Francis.

El segundo momento COVID-19 fue cuando se trasladó a Alemania en 1986 para trabajar en su tesis y sintió tal soledad y aislamiento se trasladó de nuevo a Argentina sin terminarla.

El tercero ocurrió durante los casi dos años que pasó en el exilio en Córdoba, en el norte de Argentina, como penitencia por su reinado de autoritarios como jefe de la orden jesuita en el país.

«Estoy seguro de que hice algunas cosas buenas, pero podría ser muy duro. En Córdoba, me hicieron pagar y tenían razón en hacerlo», escribió.

Pero también reveló que mientras estaba en Córdoba leyó una «Historia de los Papas» de 37 volúmenes.

«Una vez que sabes que la historia papal, no hay tanto que pase en la Curia Vaticana y en la iglesia de hoy que pueda sorprenderte», escribió.

Francisco repitió su llamado a una renta básica universal, a acoger a los migrantes y a lo que él llama las tres L que todo el mundo necesita: tierra, alojamiento y trabajo.

«Necesitamos establecer metas para nuestro sector empresarial que, sin negar su importancia, miren más allá del valor de los accionistas a otros tipos de valores que nos salvan a todos: comunidad, naturaleza y trabajo significativo», escribe.