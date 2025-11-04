Alemania construirá una «fábrica de IA» bajo tierra para reducir su dependencia de China y EEUU

Deutsche Telekom y el gigante estadounidense Nvidia anunciaron el martes la construcción en Alemania de una gran «fábrica de IA» bajo tierra para reducir su dependencia de China y Estados Unidos.

La construcción del futuro centro de datos empezará en el primer trimestre de 2026 y supone una inversión de mil millones de euros (1.150 millones de dólares).

El objetivo es crear «una infraestructura soberana segura y potente» de IA orientada a «grandes organizaciones, pymes y empresas emergentes», indicó un comunicado.

La «fábrica» estará situada en Múnich, será subterránea y tendrá tres o cuatro plantas. Deutsche Telekom será la encargada de construirla y estará equipada con aplicaciones desarrolladas por el gigante alemán de software SAP.

Aunque Nvidia es una empresa estadounidense, los datos de los clientes serán almacenados en Alemania, un factor clave para reducir la dependencia tecnológica de China y de Estados Unidos, con empresas como Google, Microsoft o OpenAI dominando el mercado.

Las empresas que participan en el proyecto destacaron la «protección, seguridad y fiabilidad de los datos», una cuestión cada vez más importante para los gobiernos europeos.

«Solo los empleados certificados de empresas alemanas o europeas trabajarán en estos datos y en esta infraestructura», aseguró Timotheus Höttges, el CEO de Deutsche Telekom.

Alemania es uno de los países de la Unión Europea que dan más importancia a la privacidad de los datos y según un estudio de la consultora Accenture publicado el lunes, el 72% de las organizaciones privadas y públicas alemanas quieren soluciones de IA locales.

El futuro centro de datos ya cuenta con diez socios, entre ellos el conglomerado industrial alemán Siemens.

El proyecto se enmarca en la iniciativa «Made 4 Germany», que agrupa a más de un centenar de empresas y tiene como objetivo reforzar la competitividad industrial alemana y la digitalización de su economía.