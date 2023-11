Unos Grammy Latinos con acento colombiano aterrizan en España

Por primera vez en la historia de los Grammy Latinos, los prestigiosos premios de la música en español y portugués dejan Estados Unidos y se entregarán este jueves en España, en una gala con los colombianos Shakira, Karol G y Camilo como principales nominados.

La 24ª edición de estos galardones, muy seguidos en América Latina y España y que en el pasado consagraron a artistas como Juanes, Calle 13, Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz, se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, Andalucía (sur).

«Nuestra música viaja cada vez más lejos», se congratuló Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, organizadora de estos premios que suelen celebrarse en Las Vegas y en ocasiones han viajado a ciudades estadounidenses con nutrida población latina, como Miami, Nueva York o Houston.

Esta será «la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammy», auguró Abud.

– Dominio colombiano –

Esta edición tendrá un fuerte sabor colombiano, a juzgar por las estrellas que llegan con más nominaciones, Shakira, Karol G y Camilo, cada una con siete.

Shakira peleará por uno de los premios más anhelados, Grabación del año, con su colaboración con Bizarrap, la «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», un tema que suma casi 1.500 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube y que la propia artista definió como su «gran desahogo» tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

Tanto Shakira como Bizarrap, que con 25 años es el artista argentino más escuchado del mundo, actuarán en la gala, donde también se esperan presentaciones de Rosalía, Rauw Alejandro, Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Maluma o Sebastián Yatra, este último uno de los conductores de la noche.

Las múltiples nominaciones de Karol G, que compite en las principales categorías, confirman la consolidación del reguetón como género popular en la Academia Latina de la Grabación, que recién incluyó en 2020 la categoría de Mejor Interpretación del género después de muchas quejas de artistas.

Karol G y Shakira compiten juntas con el éxito «Tqg» en las categorías donde el reguetón es rey, como Mejor canción urbana y Mejor fusión/interpretación urbana.

En la categoría Grabación del Año, además de Shakira y Karol G compiten artistas en solitario como Rosalía («Despechá»), Lasso («Ojos marrones») y Natalia Lafourcade («De todas las flores»), y en colaboración, como Maluma y Marc Anthony («La fórmula»), Fonseca y Juan Luis Guerra («Si tú me quieres») y Alejandro Sanz y Danny Ocean («Correcaminos»).

– Pausini, «mitad latina» –

Más allá de los intérpretes, la persona con más nominaciones, 13 en total, entre ellas Productor del Año y Compositor del Año, es el mexicano Edgar Barrera, involucrado como compositor en muchas de las canciones en liza.

«Lo ‘cool’ de los Grammy es que le dan el honor a los que estamos detrás, porque muchas veces la gente no sabe quiénes son los que escriben y producen las canciones», dijo Barrera este martes en rueda de prensa en Sevilla.

Como es tradición, gran parte de los 56 gramófonos que entrega la Academia se desvelarán en la llamada Premiere, la previa de la mayor fiesta de la música latina, que tendrá lugar antes de que empiece la gala a las 22H30 (21H30 GMT).

Un día antes, el miércoles, la italiana Laura Pausini recibirá en una ceremonia el premio de Persona del Año, coincidiendo con la celebración de sus 30 años de trayectoria musical.

Paso «mitad del año en Europa, mitad del año en América Latina; significa que yo soy mitad latina y si (…) no canto en español, no estoy completa», dijo en rueda de prensa Pausini, apenas la tercera mujer en recibir este galardón honorífico, después de Gloria Estefan y Shakira.

«Siempre me he sentido como adoptada» por los hispanohablantes, agregó la cantante italiana de 49 años, quien presentará su nuevo disco, «Almas paralelas», en una gira por América Latina en 2024.

En la gala del jueves, la academia entregará el gramófono a la excelencia musical a las españolas Carmen Linares y Ana Torroja, al mexicano Mijares, al cubano Arturo Sandoval, a la brasileña Simone y al grupo argentino Soda Stereo, del fallecido Gustavo Cerati.