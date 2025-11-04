Trasladan a ‘Diddy’ Combs de prisión para cumplir su sentencia

El rapero estadounidense Sean «Diddy» Combs fue trasladado a una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey para purgar su pena de más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución, según registros federales.

Combs está recluido ahora en el centro Fort Dix, a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York, una instalación conocida por sus programas de tratamiento contra la adicción a las drogas.

El magnate de la música fue detenido en septiembre de 2024. Desde entonces, estaba recluido en una prisión del barrio neoyorquino de Brooklyn conocida por su insalubridad.

Sus abogados solicitaron el traslado de Combs, que permanecerá entre rejas hasta el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones. Esta fecha tiene en cuenta el tiempo que ya ha pasado encerrado y la reducción de un 15% de la pena por buena conducta.

El rapero fue declarado culpable en julio de dos cargos por trasladar a personas entre estados con fines de prostitución. El jurado lo absolvió de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado.

Antes de que el juez anunciara su condena a principios de octubre, Combs se dirigió al tribunal entre lágrimas para asegurar que estaba «realmente arrepentido» de sus acciones.

Se disculpó con su familia así como con sus víctimas y reconoció que su comportamiento había sido «repugnante, vergonzoso y enfermizo».

Combs ha apelado tanto su condena como su sentencia.