Todos a despedir el MGM a El Gran Combo de Puerto Rico

El próximo 25 de noviembre en el MGM National Harbor – Oxon Hill en Maryland será un día inolvidable para los amantes del genero salsa ya que ese será el día que tendrán que despedirse de la agrupación musical bien llamada la Universidad de la Salsa El Gran Combo de Puerto Rico .

El grupo que fundara y dirige el gran Pianista Rafael Ithier decidió dar por finalizada su carrera musical luego de 60 años de éxitos a nivel mundial , dejando un legado musical que difícilmente será superado .

Gracias su creatividad , el grupo, comandado por Rafael Ithier Nadal, ha logrado establecer una rúbrica como muy pocas otras agrupaciones afroantillanas.

La muestra está en su catálogo musical, por lo que basta escuchar, por ejemplo, la armonización de “Acángana”, tema producido en su tercer trabajo discográfico, a finales de 1963, y continuar un viaje por su historia a través de melodías como “Ojos chinos”, “A ti te pasa algo”, “Las hojas blancas” o “Sin salsa no hay paraíso” para confirmar la tesis.

Parte de la receta del éxito de esta famosa agrupación está en hacer temas cotidianos con arreglos sencillos, cadenciosos e inteligibles; una buena sección rítmica y mucha clave, siempre pensando en el gusto del público sin apartarse y esto es importante de las raíces de la música popular puertorriqueña.

Su vigencia responde, además, a la sincronía entre creación artística, que suma música y talento, y fraternidad colectiva, zurcidas en una ética de trabajo singular que se sostiene en la filosofía del cooperativismo.

Pero más allá del sonido y la rítmica de sus canciones, si ponderamos otros elementos creativos y sociológicos concluimos que El Gran Combo de Puerto Rico es el grupo que mejor define lo que denominamos salsa y, sin temor a equivocarnos, nadie en el entorno latinoamericano y caribeño, dentro o fuera de Estados Unidos, ha alcanzado igualar su distinción y su preeminencia histórica.

Sin duda los que asistan disfrutarán de una verdadera despedida con sabor a eternidad ya que los temas interpretados por del gran Combo serán siempre recordados .

La cita es en The Theater At MGM National Harbor – Oxon Hill en Maryland a las 9.00 pm… all nos vemos .