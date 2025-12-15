Rob Reiner, hijo de un gigante de la comedia que a su vez se convirtió en uno, muere a los 78 años

Rob Reiner, hijo de un gigante de la comedia que se convirtió en uno de los cineastas más destacados de su generación con películas como «La princesa prometida», «Cuando Harry conoció a Sally…» y «Esto es Spinal Tap», falleció. Tenía 78 años.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio en el barrio de Brentwood, Los Ángeles. Un agente del orden público informado sobre la investigación confirmó sus identidades, pero no pudo revelar públicamente los detalles de la misma y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades investigaban un aparente homicidio, según informó el capitán Mike Bland, del Departamento de Policía de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó que respondió a una solicitud de asistencia médica poco después de las 15:30.

Reiner creció pensando que su padre, Carl Reiner , no lo comprendía ni lo encontraba gracioso. Pero el joven Reiner seguiría en muchos sentidos los pasos de su padre, trabajando tanto delante como detrás de la cámara, en comedias que abarcaban desde sketches generales hasta dramas de gran calidad.

“Mi padre pensó: ‘Dios mío, este pobre chico está preocupado por estar a la sombra de un padre famoso’”, declaró Reiner a “60 Minutes” en octubre, recordando la tentación de cambiarse el nombre. “Y me preguntó: ‘¿Cómo quieres cambiarte el nombre?’. Y yo le dije: ‘Carl’. Solo quería ser como él”.

Tras comenzar como guionista de «The Smothers Brothers Comedy Hour», Reiner alcanzó el éxito a los 23 años cuando fue elegido para «All in the Family» de Norman Lear, interpretando al yerno liberal de Archie Bunker, Michael «Meathead» Stivic. Pero para la década de 1980, Reiner se inició como director de largometrajes, creando algunas de las películas más queridas de esa época, y de cualquier otra. Su primera película, el clásico de culto de 1984, en gran parte improvisado, «This Is Spinal Tap», sigue siendo el falso documental por excelencia.

Después de la comedia de verano de John Cusack de 1985, “The Sure Thing”, Reiner hizo “Stand By Me” (1986), “La princesa prometida” (1987) y “Cuando Harry conoció a Sally…” (1989), un período de cuatro años que resultó en un trío de clásicos estadounidenses, todos ellos entre las películas más citadas del siglo XX.

Un legado dentro y fuera de la pantalla

Durante las siguientes cuatro décadas, Reiner, una presencia cálida y sociable en la pantalla y un franco defensor del liberalismo fuera de ella, se mantuvo como una figura constante en Hollywood. La productora que cofundó, Castle Rock Entertainment, lanzó una envidiable serie de éxitos, incluyendo «Seinfeld» y «Cadena perpetua». A principios de siglo, su éxito había decaído considerablemente, pero Reiner la revitalizó y este otoño estrenó la esperadísima secuela, «Spinal Tap II: El fin continúa».

Durante todo este tiempo, Reiner fue uno de los activistas demócratas más apasionados de la industria cinematográfica, organizando regularmente eventos para recaudar fondos y haciendo campaña por causas liberales. Fue cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, que impugnó en los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en California, la Proposición 8. También presidió la campaña de la Proposición 10, una iniciativa californiana para financiar servicios de desarrollo infantil temprano con un impuesto a los productos de tabaco. Reiner fue un crítico abierto del presidente Donald Trump.

Eso también venía de familia. El padre de Reiner se opuso a la persecución comunista del macartismo en la década de 1950, y su madre, Estelle Reiner, cantante y actriz, protestó contra la guerra de Vietnam.

«Si eres un bebé nepo, se te abrirán puertas», declaró Reiner a The Guardian en 2024. «Pero tienes que cumplir. Si no cumples, la puerta se cerrará tan rápido como se abrió».

De ‘Todo en familia’ a ‘Cuenta conmigo’

Robert Reiner nació en el Bronx el 6 de marzo de 1947. De joven, se propuso rápidamente seguir los pasos de su padre en el mundo del espectáculo. Estudió en la escuela de cine de la Universidad de California en Los Ángeles y, en la década de 1960, comenzó a aparecer en pequeños papeles en diversos programas de televisión.

Pero cuando Lear vio a Reiner como un miembro clave del reparto en “All in the Family”, fue una sorpresa para el mayor de los Reiner.

Norman le dice a mi papá: ‘Sabes, este chico es muy gracioso’. Y creo que mi papá respondió: ‘¿Qué? ¿Ese chico? ¿Ese chico? Es hosco. Se queda callado. No, ya sabes, no es gracioso’. De todas formas, no creía que lo fuera», contó Reiner a «60 Minutes».

En «All in the Family», Reiner fue un contrapunto clave para el intolerante y conservador Archie Bunker, interpretado por Carroll O’Connor. Reiner fue nominado cinco veces al Emmy por su actuación en la serie, ganándolo en 1974 y 1978. En Lear, Reiner también encontró un mentor. Lo llamó «un segundo padre».

“No fue solo que me contratara para ‘Todo en Familia’”, declaró Reiner a “American Masters” en 2005. “Fue que vi, en su forma de vivir, que también había espacio para ser activista. Que podías usar tu fama, tu buena fortuna, para contribuir al cambio”.

Lear también ayudó a Reiner a lanzarse como cineasta. Invirtió 7,5 millones de dólares de su propio bolsillo para financiar «Cuenta Conmigo», la adaptación de Reiner de la novela corta de Stephen King «El Cuerpo». La película, sobre cuatro chicos que buscan el cadáver de un niño desaparecido, se convirtió en un clásico de la adolescencia, dio a conocer a su joven elenco (en particular a River Phoenix) e incluso recibió elogios de King.

Con su popularidad en alza, Reiner se dedicó a adaptar «La princesa prometida» de William Goldman (1973), un libro que Reiner adoraba desde que su padre le regaló uno. Desde François Truffaut hasta Robert Redford, todos habían considerado adaptar la obra de Goldman. Finalmente, le tocó a Reiner (a partir del guion de Goldman) capturar el singular tono cómico de «La princesa prometida». Pero solo una vez contó con la aprobación de Goldman.

En la puerta me saludó y me dijo: ‘Este es mi bebé. Lo quiero en mi lápida. Es lo que más he escrito en mi vida. ¿Qué vas a hacer con él?'», recordó Reiner en una entrevista con la Academia de Televisión. «Nos sentamos con él y empezamos a repasar lo que yo creía que debía hacerse con la película».

Aunque sólo fue un éxito modesto en los cines, la película, protagonizada por Cary Elwes, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, André el Gigante y Robin Wright, crecería en estatura con el paso de los años, dando lugar a innumerables impresiones del voto de venganza de Íñigo Montoya y la naturaleza riesgosa de las guerras terrestres en Asia.

“Cuando Harry conoció a Sally…”

Reiner estuvo casado con Penny Marshall, actriz y cineasta, durante 10 años a partir de 1971. Al igual que Reiner, Marshall experimentó la fama de la comedia de situación, con «Laverne & Shirley», pero encontró un legado más duradero detrás de la cámara.

Tras su divorcio, Reiner, en un almuerzo con Nora Ephron, sugirió una comedia sobre citas. Al escribir lo que se convertiría en «Cuando Harry conoció a Sally…», Ephron y Reiner retrataron la relación entre un hombre y una mujer (interpretados en la película por Billy Crystal y Meg Ryan) a lo largo de 12 años.

Con el tiempo, el final de la película cambió, al igual que algunos de sus momentos más memorables. La famosa frase «Tomaré lo mismo que ella», dicha tras presenciar el orgasmo fingido de Ryan en Katz’s Delicatessen, fue una sugerencia de Crystal, pronunciada nada menos que por Estelle, la madre de Reiner.

El final feliz de la película también tuvo su origen en la vida real. Reiner conoció a Singer, un fotógrafo, en el rodaje de «Cuando Harry conoció a Sally…». En 1989, se casaron. Tuvieron tres hijos: Nick, Jake y Romy.

Las películas posteriores de Reiner incluyeron otra adaptación de King, “Misery” (1990) y un par de dramas escritos por Aaron Sorkin: el relato de un tribunal militar “A Few Good Men” (1992) y “The American President” de 1995.

A finales de los 90, las películas de Reiner («Fantasmas de Mississippi» de 1996 y «The Bucket List» de 2007) ya no tenían el mismo éxito. Sin embargo, siguió siendo un actor habitual, a menudo dando vida a películas memorables como «Algo para recordar» (1993) y «El lobo de Wall Street» (2013). En 2023, dirigió el documental «Albert Brooks: Defendiendo mi vida».

En una entrevista a principios de este año con Seth Rogen, Reiner sugirió que todo en su carrera se reducía a una sola cosa.

Lo único que he hecho es preguntarme: «¿Es esto una extensión de mí?». En el caso de «Cuenta Conmigo», no sabía si iba a tener éxito. Solo pensaba: «Me gusta porque sé cómo se siente».