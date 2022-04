Que pase Laura”, el nuevo programa de Laura Bozzo en Imagen Televisión

Mexico / Laura Bozzo deja atrás sus problemas legales para volver a la televisión con un nuevo programa.

La conductora peruana Laura Bozzo tuvo un espectacular regreso a la televisión, tras sus problemas con el fisco en México, ya que su bienvenida a la su nueva casa productora contó hasta con mariachi.

En los últimos meses, los problemas de Laura Bozzo con la justicia de México incrementaron a tal punto que “La abogada de los pobres” abandonó su programa y permaneció por varias semanas escondida de las autoridades debido a la orden de aprehensión y una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como se recuerda, la exconductora de “Laura en América” pasó a la clandestinidad luego de que el pasado 18 de agosto, un juez federal ordenara su captura, por lo cual también sería incluida en la lista de los más buscados de la Interpol y los 195 países que conforman la institución.

De acuerdo con la fiscalía mexicana, la mujer de 69 años habría incurrido en el delito de depositaria infiel y evasión fiscal por 17 millones de pesos, al no haber pagado al SAT el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un inmueble.

Sin embargo, la polémica presentadora acusó problemas de salud que la obligaron a esconderse, pues, aseguró, no se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

“Tuve un año el estómago abierto, tuve septicemia y cáncer de mama, si no me presenté (con las autoridades) fue porque la cárcel era una sentencia de muerte anticipada, más joven jamás me hubiera ido a la fuga, sabía que era inocente y le pedí ayuda a mis abogados”, indicó