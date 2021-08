Myriam Hernández presenta Show en vivo en el Strathmore en MD

Por Nelly Carrión

La gran cantante Myriam Hernandez sorprende con nueva canción llena de empoderamiento femenino y llega con su tour a Estados Unidos.

Las fanaticada de Myriam Hernandez no se quiere perder la gran oportunidad de ver en vivo su show, la gira se inicia el

8 de octubre en varias ciudades y la gran cita en el area Metropolitana DMV tendrá lugar el Domingo 17 Octubre en el lujoso Strathmore Music Center en Maryland. donde las entradas ya están a la venta.

La espectativa por ver a Myriam Hernandez es muy grande ya que es la artista romántica más importante de América, con muchos temas que son éxitos como «Huele a Peligro» entre otros.

Myriam Hernández, está de regreso con toda su energía y carisma que la han elevado a lo más alto de la música en español. Su nuevo sencillo, «Hasta aquí», es una muestra de lo que será su nuevo álbum «Sinergia», el que contiene 11 canciones escritas y producidas por Jacobo Calderón, dentro de las cuales hay un tema compuesto por él junto con la artista.

En el tour 2021 Myriam Hernández llevará un nuevo montaje y una puesta en escena donde las flores constituyen el aspecto esencial, ya que representan las claves de la sinergia.

«Hasta aquí», el primer sencillo del Álbum «Sinergia» Myriam Hernández se luce con una temática actual, en una propuesta llena de ritmo y fuerza.

En ella, se refiere a «una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente, con ella en el centro», comenta acerca de este nuevo tema con el que espera poder interpretar a sus congéneres. En esta línea, enfatiza que cree en la igualdad de oportunidades, «se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre, en algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo, sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista«.