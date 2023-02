Murió Raquel Welch uno de los grandes mitos del cine de todos los tiempos

La actriz de cine y símbolo sexual de los años sesenta Raquel Welch murió este miércoles 15 de febrero de 2023, en su casa de Los Ángeles, según confirmó su hijo Damon Welch. Tenía 82 años.

Welch saltó a la fama con la película One Million Years B.C., cinta de 1966. Aunque ya contaba con algunos créditos en Hollywood fue ese protagónico, impulsado por un cartel donde aparecía la voluptuosa actriz en bikini, lo que la catapultó convirtiéndola en el primer gran símbolo sexual de Estados Unidos en aquella década.

Durante más de 50 años, Welch mantuvo esa imagen.

Nacida en Chicago como Jo Raquel Tejada, hija de un ingeniero boliviano radicado en Estados Unidos y una mujer norteamericana de familia británica, la futura estrella de Hollywood tuvo una educación particularmente rígida en términos religiosos y morales.

Sus padres la obligaron durante mucho tiempo a renegar de sus orígenes latinos, identidad que más tarde, ya famosa, reivindicó en plenitud.

Welch tuvo una carrera en el cine llena de altibajos, pero a pesar de la poca relevancia de la mayoría de sus películas logró afirmarse como un poderoso símbolo del erotismo cinematográfico del cine.

Esa imagen apareció en el último tramo de la década de 1960, sobre todo desde su rutilante aparición con una bikini de piel en la película Un millón de años antes de Cristo, ambientada en tiempos prehistóricos, y alcanzó su apogeo a lo largo de los diez años siguientes, los más exitosos de toda su carrera.

Fue en ese momento cuando el mundo del espectáculo dejó de señalarla con su nombre y la bautizó para siempre como “el cuerpo” .

Cultora de la vida sana, fue dejando progresivamente el cine para consagrarse a la promoción de conductas saludables, especialmente a través de populares videos de yoga y workout.

En 1996 tuvo una muy comentada visita a la Argentina como invitada estrella al Festival de Cine de Mar del Plata por invitación del entonces presidente del Incaa Julio Mahárbiz. Pero abandonó la ciudad en medio de un escándalo, enojada porque los organizadores habían cambiado varias veces el lugar que le tocaba ocupar en la ceremonia inaugural y descuidaron varios de sus pedidos.

En 1998, la revista Playboy publicó la lista de las 100 estrellas femeninas más sexys del siglo XX, colocando a Welch en tercer puesto, solo detrás de Marilyn Monroe y Jayne Mansfield, pero antes de la francesa Brigitte Bardot, otra mujer que fue un importante símbolo sexual de los sesenta.

Welch se casó en cuatro ocasiones y la sobreviven sus dos hijos, Tahnee y Damon Welch.

En 2017, Welch hizo su última película, How To Be a Latin Lover, en la que actuó con el mexicano Eugenio Derbez.