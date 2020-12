Mariah Carey quiere que disfrutes de su especial de Navidad

AP

Washington Hispanic:

Todavía queda unas semanas para navidad, pero Mariah Carey ya está orquestando su menú para cenar.

«Hago el linguini de mi padre con salsa de almejas blancas cada Nochebuena», dice la legendaria cantante. «Entonces hacemos esa cena tradicional, más de estilo sureño de Navidad.»

«Lo hago con la ayuda de varios sous-chefs», dijo Carey con una sonrisa, antes de señalar que como muchas familias de todo el mundo, ella reducirá ligeramente la Navidad debido a la pandemia de coronavirus. «Voy a tener que tener tal vez una persona ayudándome y luego lo resolveremos. Estamos pasando las vacaciones».

Ayudar a otros a entrar en el espíritu navideño es parte del legado de su icónica canción navideña, «All I Want For Christmas is You». Pero la cantante navideña pronto regalará al mundo un nuevo regalo: el evento de Apple TV+ «Mariah Carey’s Magical Christmas Special». Carey espera brindar un poco de alegría navideña durante un tiempo que algunos puedan necesitar más que nunca.

» (Apple TV+) fue capaz de ayudar a realizar este sueño de realmente hacer algo especial y espectacular y no tener … un concierto regular», dijo Carey. «Durante COVID, la gente hizo que la magia sucediera con esto… se siente como otro tipo muy grande, histórico de un momento.

Después de que «All I Want for Christmas» históricamente alcanzó el No. 1 en el Billboard Hot 100 durante su 25 aniversario el año pasado, Carey dice que la idea de un especial se desató sólo un par de meses más tarde.

Protagonizada por Carey y narrada por la actor y comediante Tiffany Haddish, la producción se centra en una crisis de alegría navideña, con la amiga de Santa Mariah viniendo a salvar el día. Estrenada el viernes, los artistas incluyen Ariana Grande, Snoop Dogg, Misty Copeland, Jennifer Hudson, Billy Eichner y más. Los gemelos de nueve años de Carey, hijo marroquí y su hija Monroe, también se unen a las festividades.

«Magical Christmas Special» es otro ejemplo de programación de vacaciones diversa y familiar que no siempre ha sido asignada por Hollywood. Pero producciones como esta, junto con otras como la «Jingle Jangle: A Christmas Journey» producida por John Legend, señala un cambio prometedor. Es de particular importancia este año después de que los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery desataron protestas globales de justicia social, tratando de obligar a Estados Unidos a volver a contar con su historia racista.

«La representación realmente no estaba allí mucho cuando crecía, y creo que eso contribuyó a la forma en que me sentía porque siempre me encantó la Navidad», dijo Carey, de 50 años. «De niño, si tuviera que seleccionar unas vacaciones, por supuesto que me voy con Navidad. Así que traté de hacerlo inclusivo y creo que todos los involucrados en el proyecto lo hicieron».

Si el «Magical Christmas Special» no fue lo suficientemente benévolo, el cinco veces ganador del Grammy también está lanzando una banda sonora complementaria con nuevas interpretaciones de canciones. Y aunque la pandemia ha detenido varios proyectos, 2020 ha estado ocupada para Carey: en septiembre publicó sus sinceras memorias «The Meaning of Mariah Carey», que debutó en el Número 1 en la lista de bestsellers de no ficción de The New York Times. Y más tarde esa semana dejó caer «The Rarities», un álbum lleno de canciones inéditas y cortes del lado B.

Carey dijo que aunque está agradecida por su increíble año, tiene un deseo navideño, especialmente durante una época en la que el partidismo político en Estados Unidos está tan fracturado como cualquiera puede recordar.

«Espero que podamos sentirnos menos divididos. Es muy triste, pero no es nuevo, es sólo más en la cara de la gente en este momento», dijo Carey. «Todo lo que puedo hacer a mi manera es hacer lo que estoy haciendo en este momento con la música y específicamente con este especial de Navidad, porque … es un regalo para mí. Estoy agradecida de que esto haya sucedido, este es probablemente el regalo más grande que he tenido para Navidad en años».