Madonna es demandada por sus fanáticos de DC

Tres fanáticos del área de DC están demandando a Madonna, luego de que los shows de la leyenda del pop en Capital One Arena en diciembre pasado supuestamente comenzaron con horas de retraso.

La demanda afirma que Material Girl violó la ley y mostró “total falta de respeto por sus fans” al subir al escenario dos horas tarde durante sus presentaciones en DC, el 18 y 19 de diciembre de 2023.

Los demandantes, Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy y Nestor Monte, Jr., presentaron la demanda colectiva el viernes, diciendo que fueron engañados al comprar entradas y tuvieron que abandonar los conciertos antes de que terminaran.

Según la demanda, que también nombra al promotor Live Nation y al propietario del estadio, Monumental Sports & Entertainment, los conciertos en Capital One estaban programados para comenzar a las 8:30 p. m., y las puertas se abrirían a las 7:30 p. m., como parte del Madonna’s Celebration Tour. .

Sin embargo, los demandantes dijeron que Madonna no subió al escenario hasta las 10:40 pm. Además, alegan que la temperatura en la arena era incómodamente alta y que Madonna hizo sincronización labial en gran parte de su actuación.

«Obligar a los consumidores a esperar horas para su actuación en un escenario caluroso e incómodo demuestra la arrogancia y la total falta de respeto de Madonna hacia sus fans», escribió el abogado demandante David Greenbaum. «En esencia, Madonna y Live Nation son la peor pesadilla del consumidor».

La demanda colectiva propuesta llega tres meses después de que Madonna fuera demandada por fanáticos enojados en la ciudad de Nueva York, en parte porque los demandantes afirmaron que “tenían que levantarse temprano para ir a trabajar” al día siguiente. En ese caso, los abogados de Madonna han dicho que eso no califica como el tipo de “lesión” requerida para respaldar una demanda.

La demanda del área de DC especifica: «Esta queja no se trata de fanáticos descontentos que no quieren quedarse despiertos hasta tarde, sino de personas razonables y responsables que tenían compromisos con niñeras, trabajo, sacar sus vehículos de los estacionamientos que cerraban a las 12:00 de la noche, y darme cuenta de que el transporte público ya no estaría funcionando”.

Según la demanda, en el show del 18 de diciembre, cuando Madonna finalmente subió al escenario, supuestamente dijo: «Lamento llegar tarde… no, no lo siento, es lo que soy… siempre llego tarde».

Madonna y Live Nation han dicho que no es razonable que los asistentes al concierto crean que la hora de inicio de las 8:30 pm en el boleto indica que ese es el momento en que comenzará el espectáculo y que ningún concierto comienza a la hora de inicio anunciada.

«Esto es absurdo. De hecho, los consumidores razonables han visto que los conciertos de Taylor Swift y Bruce Springsteen, cuyas giras también promueve Live Nation, comienzan a la hora indicada en el boleto y tienen experiencias similares asistiendo al teatro de Broadway, al fútbol de la NFL y a los juegos de béisbol de las Grandes Ligas. por ejemplo”, según los demandantes.

La demanda alega que Madonna, Live Nation y el estadio participaron en “prácticas comerciales desmesuradas, injustas y/o engañosas” al anunciar que el espectáculo comenzaría a las 8:30 p. m. y “no advertir a los compradores de entradas sobre las temperaturas incómodas dentro del recinto”. y que la intérprete no interpretaría toda su música en vivo”.