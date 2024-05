Cuatro años de prisión al que arrolló a estudiantes

Un hombre, ahora de 20 años, que conducía a más del doble del límite de velocidad cuando se estrelló en junio de 2022, matando a dos estudiantes de la escuela secundaria Oakton, en Fairfax, fue sentenciado a cuatro años de prisión el viernes.

Usman Shahid tenía 18 años en el momento del accidente en el que murieron Ada Gabriela Martínez Nolasco, de 14 años, y Leeyan Hanjia Yan, de 15 años. Fue declarado culpable de dos cargos de homicidio involuntario a principios de esta semana.

«Este es uno de los casos más trágicos en la historia del condado de Fairfax», dijo el fiscal de Virginia, Steve Descano.

El accidente ocurrió cerca del cruce entre Blake Lane y Five Oaks Road, no lejos de la escuela. Shahid viajaba hacia el sur cuando chocó con una camioneta que intentaba girar a la izquierda en Five Oaks Road. Luego, el vehículo sin control de Shahid subió a la acera, arrollando y matando a las niñas e hiriendo a un tercer estudiante que caminaban a casa desde la escuela.

Durante el juicio a Shahid, los fiscales demostraron que su alta velocidad y su falta de acción evasiva fueron responsables del choque inicial y la posterior embestida, según la oficina del fiscal de Virginia.

Un experto en accidentes testificó que el vehículo que conducía Shahid tenía una grabadora de datos, que indicaba que Shahid aceleró de 60 mph a 81 mph en los cinco segundos previos al accidente mientras se acercaba a la intersección. El límite de velocidad allí es de 35 mph.

Un juez emitirá la sentencia de cuatro años de prisión a finales de este año. El juez tiene la facultad de disminuir la pena, pero no de aumentarla.