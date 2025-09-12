Los niños y la actualidad: cómo ayudarlos a afrontar lo que ven a su alrededor

En cuestión de segundos, las imágenes del horroroso momento en que una bala alcanzó al activista conservador Charlie Kirk en el cuello se difundieron por internet.

Ya sea viéndolo sin darse cuenta o buscándolo, quienes se encuentren lejos de la multitud en una universidad de Utah podrían verse expuestos a imágenes inquietantemente cercanas y potencialmente sangrientas del tiroteo y el caos resultante . Es producto de un mundo digital donde la presencia de teléfonos inteligentes y redes sociales hace que la actualidad sea fácilmente accesible y, a menudo, prácticamente inevitable.

Y, por supuesto, entre quienes lo vieron había niños, adolescentes y otros jóvenes: aquellos que viven con sus teléfonos prácticamente pegados y que a menudo están mucho más conectados crónicamente que sus padres.

Esto plantea una pregunta que lamentablemente los padres de hoy en día tienen que plantearse con cada vez mayor frecuencia: ¿Cómo hablar con sus hijos sobre lo que está sucediendo, lo que ven y lo que oyen?

No lo ignores

Es un impulso básico de los padres querer proteger a los niños, protegerlos de realidades duras o situaciones complicadas, pensar que son demasiado jóvenes para saber las formas en que el mundo puede ser inseguro o terrible.

Sin embargo, cuando se trata del mundo real que nos rodea, eso no es realista, dicen los expertos. La información está en todas partes.

“Que los padres asuman que sus hijos no están expuestos a esto simplemente no es una buena manera de abordarlo”, afirma Jodi Quas, profesora de psicología en la Universidad de California, Irvine. “Los niños hablan en la escuela, escuchan a los maestros, a los adultos y a sus padres”.

Esto se ve agravado por los teléfonos, tabletas y otras tecnologías que conectan a los niños con el mundo, incluso si los padres intentan establecer límites de pantalla o controles parentales.

“En este mundo adulto, uno podría pensar fácilmente que es muy fácil protegerse de esto; claro que no es necesario verlo, claro que se puede ignorar”, afirma Kris Perry, directora ejecutiva de Children and Screens: Instituto de Medios Digitales y Desarrollo Infantil. “Pero lo que ocurre con los niños, especialmente en las redes sociales, es que los algoritmos son tan sofisticados y la información está tan adaptada a ellos que se debería asumir que el niño ha estado expuesto a este evento a través de una fuente que no se eligió”.

Tampoco des por sentado que lo saben todo

Al hablar con jóvenes, los padres deberían tratar de obtener una idea de qué conocimiento tienen los niños sobre los acontecimientos en cuestión, en lugar de apresurarse con suposiciones, dice Riana Elyse Anderson, profesora asociada de trabajo social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia.

“Podría ser que los jóvenes estén viendo imágenes reales del evento, o que hayan sido manipuladas o modificadas mediante software de edición o inteligencia artificial”, dice Anderson. “Por eso, es fundamental que nos hagamos una idea de lo que creen saber”.

Procesa primero tus propios sentimientos

Por supuesto, si los padres quieren tranquilizar a sus hijos sobre su seguridad o hablar con ellos sobre lo que han visto o sobre acontecimientos nacionales, deberían tomarse el tiempo de reconocer primero sus propios sentimientos y pensamientos.

“Los padres tienen que detenerse, respirar hondo y estar preparados (pónganse su propia máscara de oxígeno, como dicen) para poder procesar sus propios sentimientos antes de empezar a hablar con su hijo, para estar más estables y poder escuchar con atención y ser menos reactivos”, dice Perry.

Los padres deben recordar que son los modelos a seguir de sus hijos, dice Quas.

“Si los padres están muy agitados, tan angustiados que no pueden controlar sus emociones, no importa lo que les digan a sus hijos. Los niños van a tener miedo”, afirma.

Conviértalo en una conversación continua

El hijo de 10 años de Kait Gillen ni siquiera tiene un teléfono propio todavía, pero estaba junto a su madre en su casa en Virginia cuando las alertas del tiroteo y la posterior muerte de Kirk comenzaron a aparecer en su teléfono.

«Estaba visiblemente conmocionado y quería saber quién lo había hecho», dice Gillen, preguntas que aún no tienen respuesta. Hablaron un rato sobre ello, y ella le prometió que podrían hablar más sobre el tema cuando lo necesitara.

Ella sabe que no es la última conversación sobre el incidente, ya que habla con sus compañeros de escuela y otras personas, y no será la última vez que este tipo de conversación pueda ser necesaria cuando crezca y consiga su propio teléfono, uniéndose al mundo exterior.

“Por mucho que quiera protegerlo… estará expuesto a ello”, dice. “Así que no puedo evitar que lo experimente. Pero lo que sí puedo hacer es intentar darle las herramientas para que comprenda y procese lo que siente”.