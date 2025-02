La Casa Blanca celebrará el Mes de la Historia Negra

El gobierno de Trump celebrará el Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca el jueves, preservando una tradición al mismo tiempo que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal ha interrumpido su celebración en otros lugares.

La ceremonia se produce en un momento en que Trump ha calificado los programas DEI de “discriminación” y ha presionado para erradicar los programas de diversidad del gobierno, ha ordenado que los trabajadores de DEI eventualmente sean despedidos y ha ejercido una presión similar sobre el sector privado para que cambie a un enfoque exclusivo en el mérito.

Este amplio esfuerzo ha sembrado discordia y confusión en las agencias federales, que han interpretado la orden de diversas maneras para limitar cómo pueden reconocer la raza en la historia y la cultura o informar datos demográficos sobre raza y género .

Junto a Trump en el evento en el East Room estarán figuras políticas y activistas negros que han sido sus partidarios más fervientes. Los invitados, según un funcionario de la Casa Blanca, incluyen al senador republicano Tim Scott de Carolina del Sur; el representante republicano John James de Michigan; la defensora de la reforma penitenciaria Alice Johnson, a quien indultó en 2020; Alveda King, sobrina del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.; y Herschel Walker, la leyenda del fútbol que es la elección de Trump como embajador de Estados Unidos en las Bahamas.

Otros invitados incluirán figuras del deporte y el entretenimiento, incluido el ex presentador de ESPN Sage Steele; el ex jugador de la NFL Jack Brewer; y las estrellas del rap Kodak Black, Lil Boosie y Rod Wave, según el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El evento originalmente estaba programado para realizarse la semana pasada, pero se pospuso debido a las inclemencias del tiempo.

A raíz de su orden ejecutiva, el Departamento de Defensa emitió una guía declarando que los “meses de identidad están muertos” y dijo que las horas de trabajo ya no se utilizarían para marcar meses de concientización cultural como el Mes de la Historia Negra, el Mes de la Historia de la Mujer y el Mes Nacional de Concientización sobre el Empleo de Personas con Discapacidad.

Eso pareció chocar con una proclamación del Mes Nacional de la Historia Negra firmada el mismo día por Trump, que pedía a “los funcionarios públicos, educadores, bibliotecarios y todo el pueblo de los Estados Unidos que observaran este mes con programas, ceremonias y actividades apropiadas”.

Si bien la Casa Blanca ha emitido su posición, las agencias del gobierno tienen discreción sobre si continuar reconociendo el Mes de la Historia Negra, según el funcionario.

El 1 de febrero, el primer día del Mes de la Historia Negra, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que su departamento “ya no participará en celebraciones basadas en rasgos inmutables ni en ninguna otra celebración basada en la identidad”. Y en un cable diplomático, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la eliminación de las políticas de DEI por parte de la agencia encajaría con “la eliminación de nuestro enfoque en causas políticas y culturales que son divisivas en el país y profundamente impopulares en el extranjero”.

La administración ha dado un plazo a las escuelas y universidades para que eliminen las iniciativas de diversidad o se arriesguen a perder fondos federales. Las grandes corporaciones han dado marcha atrás en las políticas de DEI en materia de contratación, promoción y cultura laboral en los últimos meses, y muchas de ellas han citado posibles impugnaciones legales por parte de la administración.

El Mes de la Historia Negra ha sido reconocido por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1976, incluido Trump durante su primer mandato.

“La historia negra es la historia de Estados Unidos. Y, al igual que la historia de nuestra nación, es una historia de fuerza, resiliencia y perseverancia tenaz”, dijo CJ Pearson, copresidente nacional del consejo asesor de jóvenes del Comité Nacional Republicano. Pearson, que es negro, ha sido un defensor abierto de Trump contra los líderes cívicos negros, los defensores de los derechos civiles y los demócratas que critican al presidente por racista.

“Las políticas anti-DEI del presidente Trump no están promoviendo el racismo, pero lo que están haciendo es manifestar el sueño del gran Martin Luther King, Jr.: una nación donde nadie es juzgado por el color de su piel sino por el contenido de su carácter”, dijo Pearson, quien asistirá al evento de la Casa Blanca.

Otros republicanos negros no son tan optimistas respecto del rumbo actual de la administración ni de lo que presagia para los incipientes avances del Partido Republicano entre los votantes negros u otras comunidades de color.

“Trump puede aprovechar la coalición que armó en noviembre con negros, asiáticos, hispanos y jóvenes”, dijo Raynard Jackson, estratega republicano. “Pero si la situación se mantiene como está ahora, Trump destruirá la misma coalición que tan maravillosamente puso sobre la mesa en noviembre”.

Para Jackson, la DEI es un cajón de sastre para políticas liberales que son “irreconocibles” respecto de la intención original de las leyes de derechos civiles destinadas a promover el progreso social y económico de los estadounidenses negros. Pero al eliminar y denigrar las políticas, dijo Jackson, la Casa Blanca se arriesga a ser etiquetada como discriminatoria al no ofrecer un marco alternativo para que las comunidades desfavorecidas puedan salir adelante.

“¿Cómo se puede lograr la diversidad sin que sea una situación de recuento obligatorio?”, preguntó Jackson. “Han hecho un trabajo magistral al decirme a qué se oponen. Estoy esperando escuchar a qué están a favor”.

Durante la campaña de 2024, Trump intentó llegar a los votantes negros a través de eventos presenciales en Atlanta, Chicago y Nueva York. Su campaña buscó a celebridades y personalidades de los medios de comunicación negros para impulsar su mensaje. Los aliados conservadores negros de Trump, incluido el representante Byron Donalds, republicano por Florida, organizaron mesas redondas en peluquerías para negros y recorridos en autobús por ciudades de mayoría negra.

Pero Trump también denigró frecuentemente a las comunidades negras en su discurso e hizo afirmaciones que enfrentaban a los votantes de color contra los inmigrantes, quienes, según él, estaban tomando “empleos negros” y “empleos hispanos”.

Los esfuerzos por aumentar el apoyo entre los votantes negros parecen haber tenido cierto éxito. Ganó una mayor proporción de votantes negros que en 2020, en particular entre los hombres negros jóvenes, según AP VoteCast, una encuesta nacional a más de 120.000 votantes en las elecciones de 2024.

En general, alrededor del 16% de los votantes negros apoyaron a Trump en noviembre, mientras que alrededor de 8 de cada 10 votaron por la demócrata Kamala Harris. Pero eso representó una mejora para Trump con respecto a 2020, cuando solo el 8% de los votantes negros lo respaldaron y alrededor de 9 de cada 10 votaron por el demócrata Joe Biden.