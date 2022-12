Hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga es condenado a 21 años de prisión

El hombre que disparó e hirió a la paseadora de perros de Lady Gaga mientras le robaba los bulldogs franceses el año pasado aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado el lunes a 21 años de prisión, dijeron las autoridades.

La conexión con Lady Gaga fue una coincidencia, dijeron las autoridades. El motivo fue el valor de los bulldogs franceses , una raza que puede rondar los miles de dólares, y los detectives no creen que los ladrones supieran que los perros pertenecían al músico.

James Howard Jackson, uno de los tres hombres y dos cómplices que participaron en el robo violento y sus consecuencias, no refutó un cargo de intento de asesinato, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. No quedó claro de inmediato qué abogado representó a Howard el lunes.

El paseador de perros de la estrella del pop, Ryan Fischer, resultó gravemente herido en el ataque y se dirigió a la corte el lunes para dar una declaración de impacto, que publicó en Instagram.

“Es difícil creer que han pasado casi dos años desde que estaba sacando a Asia, Koji y Gustav a dar un paseo nocturno cuando, en un instante, de repente me encontré luchando con todo lo que tenía para proteger a esos perros de ser robados. Pero no fue suficiente: me golpearon, estrangularon, dispararon y me dejaron morir desangrado en una acera y jadeando por mi vida. Y Koji y Gustav se habían ido.

Jackson y otros dos condujeron por Hollywood, la ciudad de West Hollywood y el Valle de San Fernando el 24 de febrero de 2021 “en busca de bulldogs franceses”, dijeron los fiscales anteriormente. Encontraron a Fischer con las tres mascotas de la estrella del pop.

Jackson le disparó a Fischer durante el robo en el famoso Sunset Boulevard, durante el cual se llevaron a dos de los perros. La cámara de un timbre cercano grabó al paseador de perros gritando “¡Oh, Dios mío! ¡Me han disparado!” y «¡Ayúdame!» y «¡Me estoy desangrando por el pecho!»

Fischer luego calificó la violencia como una «llamada muy cercana a la muerte» en publicaciones en las redes sociales . En su declaración del lunes, dijo que todavía se está recuperando física y mentalmente del tiroteo. Tuvieron que extirpar parte de su pulmón y todavía está en terapia física.

Fischer también se dirigió directamente a Jackson en el comunicado y dijo que lo perdona a él y a los demás involucrados en el ataque. «Alteraste mi vida por completo, y sé que no puedo seguir adelante por completo desde la noche en que me disparaste hasta que te dije esas palabras».

Los perros robados fueron devueltos varios días después por Jennifer McBride, quien también fue acusada del crimen.

La estrella del pop había ofrecido una recompensa de $ 500,000, «sin hacer preguntas», para reunirse con los perros en ese momento.

Jackson también admitió la acusación de infligir una gran lesión corporal y de un ataque anterior, dijo el lunes la oficina del fiscal. La oficina del fiscal no dijo de inmediato cuál fue el ataque anterior.

“El acuerdo de culpabilidad responsabiliza al Sr. Jackson por perpetrar un acto violento despiadado y brinda justicia a nuestra víctima”, dijo la oficina en un comunicado. Howard había sido acusado de intento de asesinato, conspiración para cometer un robo y agresión con un arma de fuego semiautomática.

Jackson fue liberado por error de la cárcel a principios de este año debido a un error administrativo. Fue recapturado casi cinco meses después.

Otro cómplice, Harold White, no refutó el lunes un cargo de ex convicto en posesión de un arma. White, quien estaba en una relación con McBride en ese momento, será sentenciado el próximo año. El caso de McBride está en curso.

Supuestamente, la pareja había tratado de ayudar al hijo de White, Jaylin White, a evitar el arresto después del tiroteo.

Jaylin White y Lafayette Whaley a principios de este año no impugnaron el robo.

Whaley llevó a Jackson y al joven White el año pasado en busca de los perros caros. Jackson y White saltaron y atacaron a Fischer, dijeron los fiscales anteriormente. Golpearon y estrangularon al paseador de perros, y Jackson sacó una pistola semiautomática y disparó, golpeando a Fischer una vez antes de que el trío huyera.

Los representantes de Lady Gaga no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.