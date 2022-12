Nick Bollettieri, entrenador de muchas estrellas del tenis, muere a los 91 años

Nick Bollettieri, el entrenador de tenis del Salón de la Fama que trabajó con algunas de las estrellas más importantes del deporte, incluidos Andre Agassi y Monica Seles, y fundó una academia que revolucionó el desarrollo de los atletas jóvenes, falleció. Tenía 91.

Bollettieri murió el domingo por la noche en su casa en Florida luego de una serie de problemas de salud, dijo su manager, Steve Shulla, en una entrevista telefónica con The Associated Press el lunes.

“Cuando se enfermó, recibió muchos mensajes maravillosos de ex alumnos, jugadores y entrenadores. Muchos vinieron a visitarlo. Obtuvo videos de otros”, dijo Shulla. “Fue maravilloso. Tocó tantas vidas y tuvo una gran despedida”.

Conocido por su voz grave, piel curtida y anteojos de sol envolventes, y un hombre que se hacía llamar el «Miguel Ángel del tenis» a pesar de que nunca jugó profesionalmente, Bollettieri ayudó a no menos de 10 jugadores que llegaron a ser el número 1 en el ranking mundial. Ese grupo incluye a las hermanas Serena y Venus Williams, Jim Courier, Maria Sharapova, Agassi y Seles.

“Nuestro querido amigo, Nick Bollettieri, se graduó con nosotros anoche. Le dio a muchos la oportunidad de vivir su sueño”, escribió Agassi en Twitter. “Nos mostró a todos cómo se puede vivir la vida al máximo… Gracias, Nick”.

Bollettieri se mantuvo activo hasta los 80, recorriendo el mundo para participar en los mejores torneos y, en 2014, se convirtió en el cuarto entrenador en ser incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional. Ese mismo año, otro de sus protegidos, Kei Nishikori, llegó a la final del US Open .

Seis de sus alumnos ya están en el Salón de la Fama, un número que seguramente crecerá una vez que otros sean elegibles.

“Forjé mi propio camino, que otros encontraron poco ortodoxo y francamente loco”, dijo Bollettieri en su discurso de inducción en la sala de Newport, Rhode Island. «Si, estoy loco. Pero se necesitan locos para hacer cosas que otras personas dicen que no se pueden hacer”.

La Academia de Tenis Bollettieri abrió sus puertas en 1978 en Bradenton, Florida, y fue comprada por IMG en 1987.

La Academia IMG ahora abarca más de 600 acres y ofrece programas en más de media docena de deportes además del tenis.

Bollettieri era un educador que se jactaba de que nunca leyó un libro, sin importar que se especializó en filosofía en la universidad e incluso intentó estudiar derecho, aunque por menos de un año.

También era un autopromotor experto, uno que publicaría un par de autobiografías, sin importar que los detractores lo descartaran como un estafador y mercachifle. La verdad es que cualquier crítica no fue rival para el asombroso éxito de sus alumnos.

Sus métodos de enseñanza fueron ampliamente copiados y las academias de tenis salpican el mundo en la actualidad.

“Nuestro deporte perdió a uno de sus entrenadores y defensores más apasionados”, escribió en Twitter Billie Jean King , miembro del Salón de la Fama . “Nick siempre fue positivo y pudo sacar lo mejor de todos los que tuvieron la suerte de trabajar con él”.

El primer alumno de Bollettieri en llegar al No. 1 fue Boris Becker en 1991. Luego vinieron otros, como Martina Hingis, Marcelo Rios y Jelena Jankovic.

Igual de gratificantes, dijo Bollettieri, fueron los éxitos de los jugadores menos exitosos.

“El combustible que me ha sostenido hasta la cima es, sin duda, mi pasión por ayudar a otros a convertirse en campeones de la vida, no campeones solo en la cancha de tenis”, dijo. “Nada me hace más feliz que cuando me encuentro con un ex alumno o recibo una nota amable que me dice cómo cambié sus vidas, que son mejores padres, abogados, médicos, directores ejecutivos y personas debido al impacto que tuve en sus vidas. ”

La devoción de Bollettieri por sus jugadores tuvo un costo. Durante gran parte de su carrera, estuvo viajando nueve meses al año, y citó su agenda de viajes como una de las razones por las que se casó ocho veces.

Los sobrevivientes incluyen a su esposa, Cindi, siete hijos y cuatro nietos, según Shulla, quien dijo que está prevista una celebración de la vida de Bollettieri para marzo.

Nicholas James Bollettieri nació el 31 de julio de 1931 en Pelham, Nueva York. Obtuvo una licenciatura en filosofía y jugó tenis en Spring Hill College en Mobile, Alabama, y ​​fue paracaidista en el ejército antes de inscribirse en la facultad de derecho de la Universidad de Miami.

Para gastar dinero, Bollettieri comenzó a enseñar tenis por $1.50 la hora, según el Salón de la Fama. Más de 60 años después, su tarifa era de $900.

Después de unos meses, abandonó la facultad de derecho para concentrarse en el entrenamiento. Al principio, admitió, el conocimiento de la técnica del tenis no era su fuerte.

“Yo no sabía mucho acerca de la enseñanza del juego”, dijo. “El regalo que Dios me dio fue la capacidad de leer a las personas”.

Bollettieri ganó elogios por sus habilidades de motivación, gritando cuando lo consideró necesario. Tenía buen ojo para el talento y fue un visionario en lo que se refiere al entrenamiento de bootcamp para jóvenes deportistas que convivían.

Compró un club en 1978 y en su casa vivían estudiantes. Dos años más tarde, pidió prestado $1 millón a un amigo para construir un complejo único en su tipo en lo que había sido un campo de tomates.

El sitio ahora tiene un internado, 55 canchas de tenis e instalaciones para otros siete deportes, incluidos fútbol, ​​​​baloncesto y béisbol.

Dirigir un negocio no era el punto fuerte de Bollettieri, y vendió la academia a IMG pero continuó trabajando allí, enfatizando un enfoque táctico que transformó el tenis. Instó a los jugadores a aprovechar la tecnología moderna de las raquetas, enfatizando el poder sobre la delicadeza.

La academia produjo grandes golpeadores que confiaron en su servicio y golpe de derecha para dominar a los oponentes. Ese enfoque funcionó para Agassi, Seles, Courier y muchos otros.

“En mis sueños”, confesó Bollettieri con una sonrisa, “digo, ‘Nick, eres muy bueno’”.