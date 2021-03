Es el cumpleaños de Elton John y tiene música rara para los fans

AP

Washington Hispanic:

Elton John está celebrando su cumpleaños número 74 el jueves, y está enviando a sus fans un regalo muy raro.

Seis cortes profundos se han puesto a disposición en streaming y formatos digitales por primera vez, incluyendo la melodía «Scarecrow», que comenzó la legendaria asociación de composición de John con Bernie Taupin en 1967.

Las otras canciones son: «Holiday Inn», «Keep It a Mystery», «Smokestack Children», «Two of a Kind» y «Conquer the Sun».

«Espantapájaros» marca la primera vez que Elton pone su música a las letras de Taupin. «‘Espantapájaros’ siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, y sé que Bernie también siente lo mismo. Es la canción que empezó todo», dijo John en un comunicado de prensa.

Las seis canciones se añadirán a la versión digital de la colección «Elton: Jewel Box», que fue lanzada por primera vez en noviembre y contiene más de 100 canciones raras que abarcan de 1965 a 2019.