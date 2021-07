El abogado designado por la corte de Britney Spears renuncia

AP

Washington Hispanic:

La abogada designada por la corte de Britney Spears presentó el martes documentos para renunciar a su tutela, el último de varios movimientos de este tipo que han surgido en las consecuencias de los comentarios de la cantante pop en la corte denunciando el acuerdo legal que controla su dinero y asuntos.

Samuel Ingham III presentó documentos en la Corte Superior de Los Ángeles solicitando que la corte nombrara a Spears un nuevo abogado, y diciendo que su renuncia tendría efecto tan pronto como eso sucediera.

Durante su discurso del 23 de junio en la corte, en el que condenó la tutela y le pidió a la jueza Brenda Penny que la terminara, Spears criticó a Ingham y dijo que deseaba que la corte le permitiera contratar a un abogado de su elección.

La semana pasada, Bessemer Trust, la compañía de administración de bienes que Spears había solicitado reemplazar a su padre como conservador de sus finanzas, presentó sus propios documentos retirándose del caso. La presentación dijo que las circunstancias habían cambiado después de los comentarios de Spears en la corte el 23 de junio.

En una audiencia en noviembre, Penny negó la solicitud de Spears de que su padre fuera reemplazado por completo, pero dijo que James Spears y Bessemer Trust podrían trabajar juntos como co-conservadores de sus finanzas.

Y el lunes, en una carta obtenida por la publicación de la industria del entretenimiento Deadline, el veterano mánager de Britney Spears, Larry Rudolph, también renunció, diciendo que no tenía intención de reanudar su carrera después de una pausa de 2 años y medio que lo ha dejado sin trabajo que hacer por ella.

Un veterano abogado testamentario, Ingham fue durante años una figura en gran parte silenciosa en la curatela, al menos públicamente, pero se convirtió en un defensor más vocal de Britney Spears a partir del año pasado. Sus declaraciones en la corte de que temía a su padre y que no reanudaría su carrera mientras él tuviera poder sobre ella fueron una grieta temprana en el supuesto consenso entre las figuras involucradas en la curatela.

En la audiencia del 23 de junio, Ingham dijo que Britney Spears no le había pedido que presentara una petición para poner fin a la curatela, pero dijo que esperaba que ella pudiera hacerlo pronto. En sus comentarios críticos con Ingham, Spears dijo durante la audiencia que no sabía que podía presentar tal petición, y todavía no lo ha hecho.