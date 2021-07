España tiene esperanzas de un futuro brillante tras la campaña de la Eurocopa 2020

AP

Washington Hispanic:

Perder grandes partidos conduce inevitablemente a preguntas sobre el futuro. Con Pedri González, España ya parece tener la respuesta.

Con tan solo 18 años, Pedri fue el hombre del medio en la Eurocopa, siendo titular en todos los partidos de su equipo y controlando la transición entre la defensa y la ofensiva. Esa calidad y liderazgo, incluso viniendo de un adolescente que jugaba en su primer torneo importante, ayudaron a España a llegar hasta las semifinales.

«Lo que Ha hecho Pedri durante esta Eurocopa no lo he visto hacer ningún joven de 18 años en ninguna otra competición», dijo el seleccionador de España, Luis Enrique. «Nunca he visto nada igual».

Las constantes comparaciones con Andrés Iniesta, el gran jugador español que ayudó al equipo a ganar la Eurocopa 2008, la Eurocopa 2012 y el Mundial de 2010, ya no parecen tan exageradas. No después de este torneo.

«Ni siquiera Iniesta hizo lo que hizo Pedri», dijo Luis Enrique.

Siempre tranquilo y recogido, Pedri fue clave para controlar el ritmo en el centro del campo de España partido tras partido. Hasta el miércoles por la mañana, era el jugador con más distancia recorrida en el torneo. También tuvo la mayor precisión de pase en el partido de semifinales contra Italia, con un 98% de 65 pases completados.

También hubo otros jugadores jóvenes que ayudaron, como Dani Olmo, de 23 años.

Aunque Olmo falló un penal en la derrota por 4-2 ante Italia el martes en el estadio de Wembley, seguía siendo una parte importante de la carrera hacia las semifinales. Lideró el torneo en intentos y fue segundo en asistencias.

Ferran Torres también contribuyó. El delantero de 21 años anotó dos veces durante la carrera de España.

España llegó a la Eurocopa 2020 rodeada de dudas y bajo presión para superar los últimos fracasos. La selección del país no había pasado de la ronda de 16 en un torneo importante desde que ganó la Eurocopa 2012 con un equipo que todavía incluía a Iniesta y Xavi Hernández.

La actuación valiente de los jóvenes, sin embargo, alivió esas preocupaciones solo un año antes del próximo gran torneo: la Copa Mundial de 2022.

«Tenemos que estar contentos y orgullosos de lo que hemos logrado», dijo Luis Enrique. «Tenemos varios jugadores jóvenes y aportaron de tal manera que es difícil de entender cuando miras su edad. Hay muchas cosas positivas que ver en el futuro».

Seis jugadores de la Eurocopa 2020 fueron incluidos en el equipo sub-24 que jugará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Además de Pedri y Olmo, otros que viajarán a Japón son Unai Simón, Pau Torres, Mikel Oyarzabal y Eric García.

Y también hubo más jugadores jóvenes en la plantilla de la Eurocopa 2020, como Marcos Llorente y Adama Traore. Ansu Fati, también de 18 años y compañero de Pedri en el Barcelona, se perdió el torneo por lesión.

«Este podría ser el comienzo de algo grande para este equipo nacional», dijo García, de 20 años.