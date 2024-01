Baltimore! es posible que Taylor Swift asista al partido Ravens-Chiefs el domingo

No es un Eras Tour, pero los fanáticos locales de Taylor Swift pudieron vislumbrar a la estrella del pop el domingo en el M&T Bank Stadium en Baltimore, cortesía de su romance con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Los Chiefs están programados para jugar contra los Baltimore Ravens por el Campeonato de la AFC el domingo a las 3 p.m.

Dado que Swift se saltó el área de DC para su gira de conciertos, sería su primera aparición en un estadio local desde que actuó en FedEx Field en 2018, durante su gira mundial Reputation Stadium.

La asistencia de Swift aún no está confirmada. Pero eso probablemente no impedirá que los Swifties consigan entradas, que saldrán a la venta el martes a las 10 a. m. (cuidado, fanáticos del fútbol, ​​recuerden la caída de Ticketmaster en 2022 ).

Si la superestrella del pop viniera a Maryland, haría realidad los sueños más locos de algunos fanáticos.

“Me asusté un poco, no voy a mentir”, dijo Chelsea Cramer, de 24 años, de Dundalk, Maryland. “Fue como ‘Oh, oh, oh, estoy a 20 minutos de allí’”.

Lo que queda por ver es si las ya costosas entradas para ese partido de playoffs llegarán a manos de revendedores que capitalizan la gran reputación de Swift .

Jess Woodley, de 41 años, de Springfield, Virginia, se encuentra entre los fanáticos que planean luchar por las entradas el martes. Se sintió “desanimada” cuando no pudo conseguir entradas para The Eras Tour. Ahora tiene una segunda oportunidad de estar en el mismo estadio que el artista que ha amado durante más de una década.

«Hay que esperar lo mejor y esperar lo peor», dijo Woodley. “Uno espera la angustia de que eso no suceda, y en cierto modo se prepara para eso. Pero luego tienes esa luz de esperanza de que tal vez, tal vez algo pueda suceder”.

De cualquier manera, la “Swiftie incondicional” dijo que si la cantante asiste al juego, lo verá desde las gradas o desde los momentos destacados de las redes sociales.

Swift ha estado en más de 10 juegos esta temporada para animar a Kelce, y ha cautivado a algunos fanáticos mientras genera rencor con otros que han criticado su presencia.

Si bien Woodley dijo que es una “fanática del carro” de Baltimore porque es el equipo favorito de su hermano, siempre ha tenido interés en el fútbol.

Woodley dijo que aunque algunos críticos han dicho que no quieren ver a Swift en la pantalla durante los juegos, su asistencia ha ayudado a la madre de Virginia a vincularse con su hijo pequeño, a medida que ha crecido su interés en el deporte.

«No tengo idea de cómo llegué aquí, pero aquí estoy tratando de entender mejor el fútbol», dijo Woodley. “Eso no estuvo en mi tarjeta de bingo durante los últimos meses, pero ha sido fantástico. Nos ha acercado más; enviamos mensajes de texto sobre ello; hablamos de ello. Así que ha sido muy divertido”.

Los Swifties han dicho a quienes abuchean a la estrella del pop en los juegos o en línea que se calmen .

«No te afecta de ninguna manera», dijo Cramer sobre aquellos a quienes les molesta la asistencia de Swift. “Lo entiendo, no te gusta. Pero no hay que ser tan crítico con todo”.

Tanto Swift como Kelce aparentemente se reconocieron mientras actuaban en el campo. En noviembre, Swift cambió la letra de su canción Karma para cantar «Karma es el chico de los Chiefs, viene directo a casa conmigo».

Kelce le ha devuelto el favor, incluso cuando hizo un gesto con el corazón hacia la multitud después de atrapar un pase de touchdown de 22 yardas en el segundo cuarto del partido del domingo contra los Buffalo Bills. Es aparentemente un guiño a Swift, quien es conocida por hacer el mismo gesto ante la multitud en sus shows desde que lanzó “Fearless” (2008 ).

Si Swift llega a Baltimore, los fanáticos seguramente estarán atentos a un gesto similar.

Pero los fanáticos están manejando sus expectativas, y algunos especulan que el juego del domingo no funcionará con el calendario de Swift. La próxima etapa de su gira comienza el 8 de febrero en Tokio.

«Estoy muy entusiasmado con la posibilidad», dijo Woodley. «Pero siempre es como esperar y ver qué pasa con ella, especialmente ahora que está a punto de comenzar sus citas internacionales».