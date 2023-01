Adam Rich, ex estrella infantil de ‘Ocho es suficiente’, muere a los 54 años

Adam Rich, el actor infantil con blusa de paje que cautivó al público televisivo como el “hermano pequeño de Estados Unidos” en “Eight is Enough”, falleció. Tenía 54 años.

Rich murió el sábado en su casa en la sección de Brentwood de Los Ángeles, dijo la teniente Aimee Earl de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. La causa de la muerte estaba bajo investigación, pero no se consideró sospechosa.

Rich tuvo una carrera actoral limitada después de protagonizar a los 8 años como Nicholas Bradford, el menor de ocho hijos, en el exitoso drama de ABC que se desarrolló entre 1977 y 1981.

Betty Buckley, quien interpretó a su madrastra en el programa, dijo en Instagram que estaba sorprendida al enterarse de su muerte el domingo y se refirió a Rich como una «luz», su «joven amigo» en el set y amigo desde entonces.

“Lo adoraba y me encantaba trabajar con él”, dijo Buckley, quien publicó fotos del espectáculo de los dos juntos en un columpio, a caballo y con su brazo alrededor de él mientras dormía. “Era tan dulce, divertido, fresco y natural. Nos trajo mucha alegría a todos nosotros en el programa y a nuestra audiencia”.

La vida pública de Rich después del estrellato fue similar a la de otros niños actores cuyas carreras prometedoras luego se descarrilaron por las drogas y el alcohol, y los enfrentamientos con la ley.

Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en 2002 después de casi golpear una patrulla de la Patrulla de Caminos de California estacionada en un carril de la autopista cerrado por mantenimiento. Fue arrestado en abril de 1991 por intentar entrar a una farmacia y en octubre de ese año por presuntamente robar una jeringa llena de droga en un hospital donde estaba siendo tratado por una luxación de hombro.

Rich sufría de un tipo de depresión que desafiaba el tratamiento y había tratado de borrar el estigma de hablar sobre enfermedades mentales, dijo el publicista Danny Deraney. Probó sin éxito curas experimentales a lo largo de los años.

Deraney dijo que él y otras personas cercanas a Rich estaban preocupados en las últimas semanas cuando no pudieron comunicarse con él.

“Era un alma muy amable, generosa y amorosa”, dijo Deraney a The Associated Press. “Ser un actor famoso no es necesariamente lo que él quería ser. … No tenía ego, ni una onza de él”.

Adam Rich, ex estrella infantil de ‘Ocho es suficiente’, muere a los 54 años Adam Rich, el niño actor con un trapeador de paje que cautivó a las audiencias de televisión como el «hermano pequeño de Estados Unidos» en «Eight is Enough», murió a los 54 años. La causa de la muerte estaba bajo investigación, pero no se consideró sospechosa. (8 de enero)

Rich habló sobre su salud mental en Twitter y señaló en octubre que había estado sobrio durante siete años. Dijo que no era perfecto, refiriéndose a los arrestos, muchas temporadas en rehabilitación, varias sobredosis e “innumerables desintoxicaciones (y) recaídas”, e instó a sus casi 19,000 seguidores a nunca darse por vencidos.

“Los seres humanos no fueron creados para soportar enfermedades mentales”, tuiteó Rich en septiembre. “El mero hecho de que algunas personas los consideren débiles o faltos de voluntad es totalmente irrisorio… ¡porque es todo lo contrario! Se necesita una persona muy, muy fuerte… un guerrero si se quiere… para luchar contra tales enfermedades».

Rich publicó una foto de sí mismo de su apogeo con la ex estrella infantil Mickey Rooney.

“Todos solían decirme: ‘Tú eres el Mickey Rooney moderno’”, tuiteó. “Pero cuando Mickey Rooney me dijo eso mismo, ¡significó mucho más para mí!”.

Hace casi 27 años, Rich participó en un engaño que creó la revista Might sobre la muerte del actor en un robo frente a un club nocturno de Los Ángeles en 1996. El artículo para la revista poco conocida pretendía ser una sátira de la obsesión de las celebridades de Estados Unidos, pero fracasó cuando la parodia fue revelada.

“Creo que fuimos demasiado sutiles. La gente no estaba entendiendo la broma”, dijo Rich más tarde al Chicago Tribune. “No quiero estar muerto”.

Rich era el hermano pequeño de una generación de televidentes como el hijo de trapeador de un columnista de periódico interpretado por Dick Van Patten, quien tiene que criar a ocho hijos solo después de que su esposa en el programa, y ​​la actriz que la interpretaba, muriera durante rodaje de la primera temporada.

Rich protagonizó la serie «Code Red» de 1981 a 1982 y prestó su voz al personaje de Presto the Magician en «Dungeons & Dragons» de 1983 a 1985, según IMDB.com. Repitió su papel más conocido en dos reuniones de películas para televisión «Eight is Enough».

Pero el resto de su carrera como actor se basó en apariciones en un solo episodio en algunos de los programas de televisión más populares de la época: «The Love Boat», «The Six Million Dollar Man», «Silver Spoons» y «Baywatch». Su crédito más reciente que figura en IMDB fue interpretar a Crocodile Dundee en «Reel Comedy» en 2003.