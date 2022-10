Un colombiano entre la dirigencia de la Biblioteca del Congreso de EEUU

La valiosa Sala de Lectura Hispánica de una de las Bibliotecas más grandes del Mundo [Library of Congress], está bajo la dirección y responsabilidad del colombiano-estadounidense Carlos de Jesús Olave Gulfo, hijo del recordado médico Raúl Olave García y de doña Carmen Gulfo de Olave. Las credenciales académicas, lingüísticas y culturales de Carlos Olave lo han llevado a tan importante cargo.

La solemnidad y frialdad de las instalaciones de la gran Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, contrasta con la calidez con que nos recibió Carlos Olave y su generosidad de explicar, en detalle, los tesoros que guarda la Sala bajo su responsabilidad, integrados por: donaciones de manuscritos, partituras musicales, carteles, fotografías, grabados y películas. Aunque su énfasis es la adquisición de materiales actuales y documentos gubernamentales.

La Sala de Lectura Hispánica es el principal punto de acceso para investigaciones relacionadas con América Latina, el Caribe, España y Portugal; las culturas indígenas en esas regiones; y otros pueblos históricamente influenciados por el patrimonio cultural luso-hispano, incluyendo los hispanos en los EEUU y otras comunidades en África, Asia y Oceanía.

Es inspirador conocer la historia de Carlos Olave, quien vive en Estados Unidos de América desde su primer año de edad y quien, con el ejemplo de sus padres, ha llevado una vida de estudios, trabajo y respeto a su herencia hispana. No obstante, el dominio de varios idiomas y su profundo estudio de las culturas y literatura luso-hispánicas lo hacen sentirse ciudadano del mundo, sin aferrarse a una categoría o limitación.

Carlos creció en la zona de Pittsburgh del Estado de Pennsylvania, y su inmersión escolar fue sin sobresaltos pues el inglés era su idioma primario. Aunque en casa se hablaba español. Pero a esa temprana edad tomó conciencia de su hispanidad en general y colombianidad en especial, cuando algunas de sus costumbres contrastaban con las de sus amigos y eso avivó su curiosidad.

Olave siempre se sintió cómodo con su entorno estadounidense, pero desde su juventud decidió estudiar a fondo el idioma español y portuguese, francés, italiano, y otros, y por ello se aventuró a viajar y exponerse a las diferentes expresiones culturales. Por tal razón su Licenciatura y varias maestrías fueron alcanzadas con honores en prestigiosas universidades estadounidenses.

Con sencillez comenta: “Mi título de licenciatura es en filología románica de University of Pittsburgh. Tengo dos títulos de postgrado uno en literatura latinoamericana, incluyendo literatura brasileña de New York University, y el otro en biblioteconomía también de University of Pittsburgh”.

El caso es que, su última maestría, sobre Ciencias de la Biblioteca (Library Science), más sus años de estudio y conocimiento de la cultura Luso-Hispana fue la puerta para iniciar una carrera administrativa en la Biblioteca del Congreso, y desde allí ha podido crear puentes de entendimiento y colaboración con las principales universidades americanas para estudios, programas y colaboraciones de material selecto.

Recuerda: “En 1988 empecé trabajando en la Biblioteca del Congreso como bibliotecario de catalogación y adquisiciones. Trabajé con materiales en francés, italiano, español, portugués, catalán y gallego. También tuve cargos como jefe de catalogación y adquisiciones para materiales luso hispánicos. Luego bibliotecario de referencia en la Sala Hispana y en 2015 me nombraron jefe de Sala Hispana y de la Colección de Referencia”.

La Biblioteca ha acumulado la mejor colección del mundo sobre la historia y la cultura de América Latina, Iberia, el Caribe y la de la población hispánica en los Estados Unidos. Muchos de los objetos raros fueron recibidos como regalos, así como libros raros donados por Lessing J. Rosenwald y manuscritos dados por Hans P. Kraus. Regalos y legados han permitido a la División Hispana comprar materiales en varios formatos, además de libros y publicaciones periódicas.

(*) Escritor y Magister en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Perú.