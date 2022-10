Primero, tienes que saber qué son los lentes de descanso.

No, no son lentes para dormir. Los lentes de descanso son lentes sin medida que cuentan con el tratamiento antireflex. Son recetados principalmente para prevenir o disminuir la fatiga visual.

Son fabricados con lunas de medida plana (cero), es decir, no sirven para mejorar la visión, ni de lejos ni de cerca. Además, cuentan con el tratamiento antireflex, el cual permite que más luz atraviese las lunas de los lentes. Gracias a esto los ojos hacen menor esfuerzo en enfocar, disminuyendo así la fatiga visual.

Los lentes de descanso tradicionales no son necesarios si no tienes problemas de visión

Los oftalmólogos y optómetras tienden a recetar «lentes de descanso» por motivos económicos más que por motivos de salud. El tratamiento antireflex es recomendado para personas que usan lentes, mas no es necesario que una persona sin problemas de visión use lentes sin medida con antireflejo. Algo que te debe quedar en claro es que, el tratamiento antireflex, mejora la calidad de tu visión si lo comparas a usar lentes sin este tratamiento. Pero si tú no usas lentes, entonces no existirá ninguna mejora.

Entonces, ¿qué hacer para aliviar la fatiga visual?

Si sientes fatiga visual luego de varias horas de estar frente a la computadora, viendo televisón o usando el smartphone, es probable que esta se explique por la prolongada exposición a la luz azul que emiten las pantallas de estos aparatos. Para solucionar esto, lo más recomendable es el uso de lentes de descanso con filtro de luz azul y antireflex.

Estos lentes regulan el exceso de luz azul que reciben tus ojos, aminorando el esfuerzo que tus ojos hacen por enfocar, lo que hace que el cansancio visual disminuya.

Si quieres saber más sobre la luz azul y sus efectos en tu visión, puedes leer nuestro artículo: 7 cosas que debes saber sobre la luz azul

¿Por qué necesitas lentes con filtro de luz azul?

¿Cuáles son las señales de que necesitas lentes de descanso con filtro de luz azul?

Un oftalmólogo u optómetra, es el más adecuado para definir esto. No obstante, alguno de estos síntomas puede ser una señal de que necesitas lentes de descanso con filtro de luz azul:

Ojos rojos. Ardor en los ojos. Dolores de cabeza constantes. Sobre todo, luego de pasar varias horas frente una pantalla. Tensión ocular. Lagrimeo excesivo.

Los lentes de descanso con filtro para la luz azul, también pueden servir para prevenir problemas como el insomnio generado por el exceso de luz azul.

Si quieres saber más sobre los lentes con filtro de luz azul, haz clic en el siguiente enlace: ¿Sirven para algo los lentes con filtro de luz azul?

Quieres comprar lentes pero ¿no sabes dónde medirte la vista?

Reserva tu medida de vista a domicilio haciendo clic aquí (válido para algunos distritos de Lima Metropolitana).

O si prefieres encontrar un lugar cerca a ti para medirte la vista, usa nuestro buscador de ópticas.