Top, Lite-Brite, Masters of the Universe en el salón de la fama del juguete

Los nuevos homenajeados del Salón Nacional de la Fama del Juguete incluyen un objeto que data de la antigüedad, una línea de figuras de acción musculosas y un set de arte icónico cuyo medio son las clavijas de colores. La sala anunció el jueves a los mejores, Masters of the Universe y Lite-Brite como los miembros de este año.

El trío fue elegido de un campo de 12 finalistas que también incluían bingo, Breyer Horses, Catan, Nerf, the piñata, Phase 10, Pound Puppies, Rack-O y Spirograph.

El Salón de la Fama del Juguete presenta una nueva clase de juguetes cada año en una ceremonia en el museo The Strong en Rochester, donde se encuentra el salón.

La parte superior se ganó un lugar por ser un elemento básico de la infancia en las culturas de Asia, Europa, las Américas y Australia, según la sala, que señaló que la cerámica griega antigua muestra a personas jugando con los objetos giratorios hace más de 2000 años.

“La peonza es uno de los juguetes más antiguos y una parte integral de muchas culturas, donde se desarrolló de forma independiente como juguete”, dijo el curador jefe Christopher Bensch en un comunicado de prensa. “¡Con más de 5000 años de historia a sus espaldas, ya es hora de que la peonza entre en el Salón Nacional de la Fama del Juguete!”

Lite-Brite de Hasbro ha mantenido su popularidad durante más de 50 años, después de ser presentado en 1966. Comercializado en 1968 como una «caja de luz mágica», el juguete anima a los niños a crear imágenes brillantes empujando clavijas de colores sobre un fondo negro iluminado.

Masters of the Universe creció en popularidad en la década de 1980, cuando la serie de dibujos animados «He-Man and the Masters of the Universe» permitió a Mattel introducir nuevos personajes y juguetes en la línea, dijeron expertos del salón de la fama. Una serie de Netflix de 2021 subrayó el poder de permanencia de la franquicia.

“El equipo de Mattel entendió que los niños pasan mucho tiempo en juegos de fantasía y les gusta la oportunidad de proyectarse en el papel del héroe”, dijo la curadora Michelle Parnett-Dwyer. “Los personajes de Masters of the Universe tenían la fuerza, las armas y el poder para derrotar al villano y dar confianza a los niños”.

Los nuevos miembros se mostrarán junto a los homenajeados anteriores que van desde objetos cotidianos como el palo y la caja de cartón hasta entradas tecnológicas como Game Boy de Nintendo. American Girl Dolls, Risk y Sand se incorporaron el año pasado.

Cualquiera puede nominar un juguete. Un panel de expertos vota a los ganadores.

El museo Strong también alberga el Salón de la Fama de los Videojuegos Mundiales, la Biblioteca y Archivos del Juego Brian Sutton-Smith, la Escuela Woodbury y el American Journal of Play.