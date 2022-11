Michelle Obama comparte historias personales de afrontamiento en nuevo libro

Michelle Obama dijo que luchó con una “aplastante sensación de desesperanza” después de las elecciones presidenciales de 2020 provocadas por la muerte y el aislamiento de la pandemia de COVID-19, un verano de disturbios políticos y raciales y la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos.

“Estaba en un lugar bajo”, dijo. Entonces ella tuvo una idea.

“Todos buscaban algunas respuestas sobre cómo sobrellevar la situación. Y por alguna razón me preguntaban: ‘¿A qué te dedicas?’ Tenía que empezar a pensar en eso”, dijo la ex primera dama a la revista People en una entrevista relacionada con el lanzamiento el martes de su segundo libro, “The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times”. Ella está lista para abrir una gira de libros por seis ciudades en Washington ese día.

En el libro, la esposa del expresidente Barack Obama, que es una de las mujeres más famosas del mundo, cuenta cómo se tranquiliza durante estos tiempos de ansiedad y cómo trabaja para superar su miedo al cambio y sus dudas sobre sí misma.

“Durante los 58 años que he vivido, puedo mirar hacia atrás y puedo decir: ‘Así es como trato con el miedo. Estas son las cosas que me digo a mí mismo cuando necesito levantarme. Así es como me mantengo visible en un mundo que no necesariamente ve a una mujer negra alta’”, dijo. “Así es como me mantengo blindado cuando soy atacado. El libro es esa ofrenda”.

“Creo que la gente aprende no a través de edictos, sino a través de historias”, dijo. People publicó un informe sobre la entrevista en su sitio web el jueves, y aparecerá en la edición del 21 de noviembre de la revista, disponible en todo el país el viernes.

La Sra. Obama, la madre de Sasha y Malia Obama, se sincera en el libro sobre todo, desde lo incómodo que es hacer nuevos amigos hasta sus experiencias con el racismo, el matrimonio, la crianza de los hijos e incluso la menopausia.

También escribe sobre apoyarse en una «mesa de cocina» de amigas cercanas, encabezadas por su madre de 85 años, Marian Robinson. El grupo incluye a Kathleen Buhle , una compañera de senderismo y yoga que es la ex esposa del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, y la madre de Maisy Biden, la mejor amiga de Sasha Obama.

En 2018, la Sra. Obama publicó su libro de memorias más vendido, «Becoming», y se embarcó en una gira de libros en los EE. UU. e internacionales para promocionarlo. El libro ha vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo, superando las ventas de cualquier libro de memorias de una primera dama anterior o un presidente moderno, incluido su esposo .

En su nuevo libro, la ex primera dama describe mirarse en el espejo y solo ver sus defectos, y cómo practica ser amable consigo misma.

Ella dijo que también se las arregla con lo que su esposo llama «televisión vulgar».

“Lo que quieras, yo lo veo”, dijo, nombrando a HGTV, cualquier cosa en Food Channel y programas de citas como “Married at First Sight” entre sus opciones de visualización.

La ex primera dama se describió a sí misma como una ciudadana informada que lee el periódico, recibe informes, se sienta con su esposo todas las noches y sabe lo que sucede en el mundo.

Pero dijo que «cuando estoy sola, necesito poder apagar la cabeza y pensar en el papel tapiz».