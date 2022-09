‘The Woman King’ conquista el trono de la taquilla norteamericana

La epopeya de acción dirigida por Viola Davis “ The Woman King ” conquistó fácilmente la taquilla norteamericana en su primer fin de semana en los cines, frente a un mercado repleto de nuevos estrenos. La película, dirigida por Gina Prince-Bythewood, superó las expectativas y recaudó 19 millones de dólares en venta de entradas, según estimaciones de Sony el domingo.

“The Woman King” fue estrenada por Sony y TriStar en 3765 ubicaciones y tiene un presupuesto de producción informado de $50 millones, que fue cofinanciado por eOne. La película, sobre Agojie, el ejército de mujeres del Reino de Dahomey en África occidental en el siglo XIX, obtuvo críticas entusiastas después de su debut en el Festival de Cine de Toronto. Actualmente cuenta con una calificación fresca del 94% en Rotten Tomatoes. Y el público teatral parece igual de entusiasta, lo que le otorga un excepcional A+ CinemaScore, lo que sugiere que el boca a boca será fuerte en las próximas semanas.

“Este tiene excelentes críticas, una historia épica y una gran estrella en el papel principal”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore. “La gente quiere ir al cine y el público ha vuelto a tener la costumbre de esperar nuevas películas en los cines”.

La película de terror “Barbarian”, un estreno de 20th Century Studios, ocupó el segundo lugar en su segundo fin de semana con 6,3 millones de dólares.

Fue una semana repleta de nuevos estrenos en la taquilla nacional que incluyeron la precuela de terror A24 » Pearl «, la misteriosa película de Searchlight » See How They Run «, el documental de David Bowie de NEON » Moonage Daydream «, Paramount y Miramax «Confess , Fletch”, con Jon Hamm, y “The Silent Twins” de Focus Features. Pero a pesar de que la mayoría obtuvo buenas críticas, fue una semana más lenta para el negocio en general.

«See How They Run», un misterio de asesinato ambientado en la década de 1950 con Saoirse Ronan y Sam Rockwell, estima un debut nacional de $ 3.1 millones en 2,404 ubicaciones.

“Pearl” de Ti West también recaudó aproximadamente 3,1 millones de dólares. A24 estrenó la película protagonizada por Mia Goth como una granjera que sueña con el estrellato cinematográfico en 2935 pantallas. La primera película «X» abrió $ 4.3 millones en marzo y el estudio ya dio luz verde a una tercera película, «MaXXXine».

Mientras tanto, el documental de Bowie de Brett Morgen, “Moonage Daydream”, debutó exclusivamente en las pantallas IMAX este fin de semana, donde recaudó $1.2 millones en Norteamérica y quedó en el décimo lugar.

“Puede que este no sea un corredor lleno de éxitos de taquilla, pero este es un gran fin de semana”, dijo Dergarabedian. “Se habla mucho del estancamiento posterior al verano o de la desaceleración, pero hay muchas películas nuevas por ahí. Solo tienes que buscar las gemas”.

La próxima semana verá el lanzamiento de la muy comentada «Don’t Worry Darling» de Olivia Wilde, que podría dar un impulso a la taquilla. Pero los éxitos de taquilla probablemente no regresen hasta octubre e incluso noviembre, cuando las películas de superhéroes regresen con «Black Adam» y «Black Panther: Wakanda Forever».

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “La mujer rey”, $19 millones.

2. “Bárbaro”, $6.3 millones.

3. “Perla”, $3.1 millones.

4. “Mira cómo corren”, $3.1 millones.

5. “Tren Bala”, $2.5 millones.

6. “Top Gun: Maverick”, $2.2 millones.

7. “DC League of Super Pets”, $2.2 millones.

8. “La Invitación”, $1.7 millones.

9. “Minions: The Rise of Gru”, $1.3 millones.

10. “Moonage Daydream”, $1.2 millones.