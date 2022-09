Henry Silva, conocido por muchos papeles de tipo duro, muere.

Henry Silva, un prolífico actor de carácter mejor conocido por interpretar a villanos y tipos duros en “The Manchurian Candidate”, “Ocean’s Eleven” y otras películas, murió a los 95 años.

El hijo de Silva, Scott Silva, le dijo a Variety que su padre murió el miércoles por causas naturales en Motion Picture and Television Country House and Hospital en Woodland Hills, California.

Silva nació en la ciudad de Nueva York y abandonó la escuela cuando era adolescente, en la década de 1940. Fue aceptado en la década siguiente en el Actors Studio, donde sus compañeros de estudios incluyeron a Shelley Winters y Ben Gazzara. Continuó teniendo una carrera larga y ocupada en cine y televisión, con cientos de créditos antes de retirarse de la actuación en 2001.

Tuvo un papel destacado en el escenario y la pantalla en la década de 1950 como traficante de drogas en «A Hatful of Rain» y papeles secundarios en dos de las películas más conocidas de Frank Sinatra, ambas de principios de la década de 1960: «Ocean’s Eleven», el atraco a Las Vegas. película que fue un escaparate para Sinatra, Dean Martin y otros miembros de “Rat Pack”; y “The Manchurian Candidate”, el thriller de la Guerra Fría sobre el lavado de cerebro y el intento de asesinato de un candidato presidencial protagonizado por Sinatra, Laurence Harvey y Janet Leigh. (En su última aparición cinematográfica, Silva participó en el remake de «Ocean’s Eleven» del 2000 protagonizado por George Clooney y Brad Pitt).

“Nuestros corazones están rotos por la pérdida de nuestro querido amigo Henry Silva, uno de los hombres más agradables, amables y talentosos que he tenido el placer de llamar mi amigo”, tuiteó la hija de Dean Martin, Deana Martin. “Fue la última estrella sobreviviente de la película original Oceans 11”.

Silva también apareció en series de televisión como «Wagon Train» y «The FBI», y en películas como «Dick Tracy» de Warren Beatty, «Cinderfella» de Jerry Lewis y «Ghost Dog: The Way of the Samurai», en en la que interpretó a un mafioso en el estreno de 1999 dirigido por uno de sus admiradores, Jim Jarmusch.