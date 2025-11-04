Superluna llena del cazador: la luna más cercana y brillante de 2025

Esperemos que el pronóstico augure cielos despejados para el miércoles por la noche, ya que querremos ver un espectáculo lunar impresionante: la luna más cercana y brillante de 2025, una superluna llena del cazador .

La luna llena del cazador es la luna llena que ocurre después de la luna llena de la cosecha, que tuvo lugar el mes pasado. Normalmente, la luna del cazador ocurre en octubre, pero cada cuatro años ocurre en noviembre. La luna estará en fase llena a las 7:19 a. m. (hora del este) del miércoles. Consulta la hora de salida de la luna en tu ubicación .

Antiguamente, los cazadores utilizaban la luz de la luna llena para cazar en los campos en barbecho tras la cosecha.

El término «superluna» se ha popularizado, pero no es un término astronómico. Cada mes, la Luna orbita la Tierra, pasando por un punto en el que está más cerca de nuestro planeta (perigeo) y otro en el que está más lejos (apogeo). Cuando la luna nueva o llena ocurre dentro de las 24 horas posteriores al perigeo, se denomina luna nueva o llena en perigeo, o lo que ahora se conoce como superluna. Esta superluna llena es la segunda consecutiva, ya que la luna llena de la cosecha del mes pasado también fue una superluna.

Puedes fotografiar la superluna llena del cazador con tu teléfono o cámara. Toma las fotos y ajústalas según sea necesario. Lo mejor será fotografiar la luna justo cuando sale por el este al atardecer, cuando empieza a oscurecer. En ese momento, el espectáculo de colores y la ilusión lunar alcanzarán su máximo esplendor.

Disfruta de la luz de luna adicional, ya que la superluna llena del cazador será un 16% más brillante y un 6% más grande que la luna llena promedio.

No dejes de ver las demás maravillas celestes de noviembre .

¡Por cielos despejados en el área de DC, aunque sí necesitamos lluvia!