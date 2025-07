¿Quién llama? Un reportero, y suele ser el presidente Donald Trump quien responde

Para los periodistas, no es inusual llamar a sus fuentes por teléfono para obtener detalles o citas que den vida a sus historias. A veces la gente habla, a veces no.

¿Pero y el presidente de Estados Unidos?

Con un acceso casi inimaginable, los periodistas que llaman al presidente Donald Trump a su celular personal suelen obtener una respuesta —y una entrevista— del líder del mundo libre en el acto. Hay evidencia de que esto está sucediendo con mayor frecuencia.

Paradójicamente, es el mismo presidente que popularizó el término «noticias falsas» y que ha luchado contra la prensa durante años en múltiples frentes. La semana pasada, los abogados de Trump amenazaron con demandar a CNN y a The New York Times por su reportaje sobre una evaluación inicial del gobierno sobre los daños causados ​​por el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán.

El día del atentado del 21 de junio, Trump concedió entrevistas telefónicas a Jonathan Karl de ABC News, a Kristen Welker de NBC News, a Steve Holland de Reuters, a Barak Ravid de Axios y a Bret Baier y Sean Hannity de Fox News Channel, según una base de datos independiente de las apariciones del presidente en los medios.

Al día siguiente, Trump habló con Josh Dawsey, del Wall Street Journal, durante 38 segundos, señaló Dawsey, lo que permitió al periodista incluir una nueva cita presidencial en la historia del periódico sobre el atentado.

«Me parece absolutamente extraordinario», dijo Ari Fleischer, exsecretario de prensa del presidente George W. Bush. «Es un clásico de Trump. Desafía la tradición».

¿Quién llama?

Esta primavera, cuando le negaron una entrevista con Trump para un artículo de portada de la revista Atlantic, Michael Scherer marcó el número de Trump un sábado por la mañana. «¿Quién llama?», respondió Trump. Cuando el periodista se identificó, Trump lo reprendió por artículos anteriores que había escrito. Pero no colgó.

Scherer explicó el reportaje que estaba haciendo. Trump respondió a sus preguntas y, según él, fue muy amable.

“Al presidente le gusta hablar”, dijo. “Quiere compartir su historia. Creo que cree que cuanto más la comparte, mejor. Simplemente tiene una forma de abordar la prensa totalmente diferente a la de cualquier presidente que haya cubierto”.

En un artículo posterior , Scherer y su colega Ashley Parker exploraron cómo el teléfono es como un salvavidas para el presidente. Muchas otras personas, además de los periodistas, conocen el número. Trump ha seguido usándolo incluso después de que le informaran cerca del día de las elecciones sobre la probabilidad de que espías chinos pudieran escuchar sus conversaciones, informó The Atlantic.

Tratar con la prensa —y, por extensión, con el público estadounidense— es una parte importante del trabajo de un presidente. Pero las interacciones suelen ser mucho más formales y estructuradas. Ese también fue el caso de Trump durante su primer mandato; Scherer afirmó que las veces que habló con Trump en aquel entonces, la mediación estuvo a cargo de la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca.

Ese no fue el caso cuando hablaron esta primavera, ni cuando Scherer llamó al teléfono de Trump para una entrevista el día del desfile militar en Washington.

“En muchas ocasiones, personas que trabajan para el presidente han dejado claro que no les gustaba que hablara conmigo”, dijo Scherer. “Pero no son ellos quienes toman las decisiones. Es su decisión”.

Las personas que llaman con más frecuencia al presidente

Al preguntársele sobre las llamadas, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que Trump «es el presidente más transparente de la historia, y celebramos su disposición a luchar contra los medios de comunicación que difunden noticias falsas y que han mostrado una repugnante propensión a mentir sobre él y su administración. El pueblo estadounidense se beneficia más porque el presidente Trump interactúa con la prensa a diario, y todos estamos muy agradecidos por su liderazgo, que hace que nuestro trabajo sea mucho más gratificante».

Las llamadas casi seguramente dificultan el trabajo del personal de Trump si no están al teléfono o si el presidente no les informa sobre lo que dijo, dijo Fleischer. Aun así, añadió, «es él quien es y el personal debe lidiar con ello».

Karl y Welker son de los que llaman frecuentemente a Trump. Karl, de ABC, habló con Trump por teléfono al menos tres veces en junio, según redes sociales e informes de ABC. «Llamé a Trump hace unos 10 minutos», publicó Karl en X la noche del atentado contra Irán. «No me dio detalles ni los próximos pasos. Pero quería decir esto: ¡Fue un éxito rotundo esta noche!».

Sobre las llamadas, Welker le dijo recientemente a Seth Meyers de NBC que «a veces simplemente hay que arriesgarse y funciona».

Las llamadas suelen ser breves, a menudo con poco más que una o dos citas, dijo Brian Stelter, autor del boletín «Fuentes Confiables» de CNN. Recuerdan la época de Trump en el sector inmobiliario o en «El Aprendiz», cuando los periodistas podían confiar en él para obtener una cita concisa, añadió.

“Al mismo tiempo, si puedes comunicarte con el presidente por teléfono, sin duda debes hacerlo”, dijo.

Yamiche Alcindor, de la NBC, habló con Trump el 23 de junio e informó que Trump había dicho que el atentado representaba «un gran día para Estados Unidos. Es un gran día para Oriente Medio y estoy muy feliz de haber podido cumplir con mi tarea».

El hecho de que Trump incluso respondiera a la llamada de Alcindor es digno de mención en un aspecto: ambos chocaron repetidamente en conferencias de prensa públicas durante su primer mandato, cuando ella trabajaba para «NewsHour» de PBS, y el presidente la acusó en una ocasión de hacer una pregunta racista. La NBC no permitió que Alcindor accediera a una entrevista.

A primera vista, Trump está dando estas entrevistas en un momento de amplios ataques contra los medios de comunicación. Su administración busca cerrar medios de comunicación estatales como Voice of America y despojar a NPR y PBS de subsidios federales , ambos porque cree que sus productos informativos están sesgados contra los conservadores. Está involucrado en negociaciones para llegar a un acuerdo tras demandar al programa «60 Minutes» de CBS y llegó a un acuerdo en una demanda contra ABC News el invierno pasado. Ha buscado restringir el acceso de Associated Press a algunos eventos presidenciales.

No hay registros disponibles de más ataques mediáticos de Trump.

Su estilo de tratar con los medios es la definición de algo único, dijo Fleischer.

“Parte del éxito de Trump reside en su autenticidad pura”, dijo. “Es improvisado. No es un político típico, y se nota a diario. Así que (las entrevistas telefónicas) encajan con su esencia. Un político tradicional y un equipo de la Casa Blanca tradicional y típico jamás harían esto. No es típico. No es tradicional”.

Existen transcripciones o videos, a veces ambos, disponibles para el 89% de las entrevistas que Trump concedió durante su primer mandato. En lo que va de su segundo mandato, aproximadamente la mitad de las entrevistas cuentan con registros públicos, según Bill Frischling, director de Roll Call Factbase, una organización que registra las apariciones presidenciales en los medios.

Esa disminución se debe enteramente al aumento de las entrevistas telefónicas, dijo Frischling. Así que, si bien Trump ha estado hablando por teléfono con más periodistas, también significa que hay menos registros públicos disponibles para verificar sus declaraciones.

Scherer dijo que intenta ser prudente con la frecuencia con la que usa el celular de Trump y que se aferra a los dígitos. «No es mi número para compartir», dijo. Prevé un escenario en el que el número se vuelva tan conocido que Trump tenga que cambiarlo.

Hasta entonces, esperamos que los periodistas sigan llamando.