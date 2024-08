Padres e hijas encarcelados se reúnen en un baile padre-hija en un documental de Netflix

Angela Patton ha dedicado su carrera a escuchar las necesidades de las niñas. Hace más de una década, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Girls For a Change y fundadora de Camp Diva Leadership Academy ayudó a iniciar un programa en Richmond, Virginia, que creó un baile de padre e hija para niñas cuyos padres están en prisión. Sin embargo, la idea de “Date With Dad” no fue suya, sino de una niña negra de 12 años.

La popularidad de una charla TEDWomen de 2012 sobre la iniciativa, que fue vista más de un millón de veces, hizo que muchos cineastas pidieran contar la historia. Pero ella no sentía que nadie tuviera razón hasta que apareció Natalie Rae.

“Natalie realmente hizo el esfuerzo y puso la energía para venir a visitarme, para conocer a las familias con las que he trabajado en el pasado y simplemente para aprender y ser una participante voluntaria”, dijo Patton a The Associated Press durante el Festival de Cine de Sundance en enero.

Las dos comenzaron un viaje de ocho años como codirectoras para realizar el documental “Daughters”, que sigue a cuatro niñas mientras se preparan para reunirse con sus padres para un baile en una cárcel de Washington, DC. La película ganadora del premio Sundance, producida ejecutivamente por Kerry Washington, comienza a transmitirse en Netflix el miércoles.

Con momentos íntimos dentro de los hogares de las niñas y vistazos a la intensiva sesión de terapia de 12 semanas en la que participan los padres anteriormente, “Hijas” pinta un retrato conmovedor y complejo de vínculos fracturados y curación.

“Fue una de las historias más impactantes que he escuchado jamás”, dijo Rae. “Para mí, fue un hermoso ejemplo de cómo se puede cambiar el mundo cuando escuchamos la sabiduría de las mujeres jóvenes. Esta es la idea de una joven negra, y ella sabía lo que ella y su padre necesitaban”.

Con el mismo espíritu, los dos realizadores coincidieron en que querían que “Hijas” fuera una película desde la perspectiva de las niñas.

“Siempre soy su defensora”, dijo Patton. “Las escucho decir: ‘Mi papá es valioso para mí, pero estoy muy enojada con él en este momento’ o ‘Mi papá es genial, y alguien más está tratando de decirme que no lo es y quiero que no veas a mi padre como el hombre malo porque tomó una mala decisión. Pero aún así me ama’. Escucho todas estas experiencias vividas a través de muchas niñas en la comunidad. Quiero ver cómo podemos ayudarlas”.

Aunque Patton ha trabajado durante muchos años con familias negras en Washington y Richmond, para la película tendría que haber otro nivel de confianza para establecer relaciones cercanas con las niñas y sus madres, preguntarles qué necesitaban y con qué se sentían cómodas y saber cuándo encender y apagar las cámaras.

“Hay que conocer a las familias. Yo entendí que para generar confianza en la comunidad, tengo que cocrear con ellas”, dijo Patton. “Lo he estado haciendo durante más de 20 años. Tengo una especie de reputación… Me llaman hermana Angela. Ya sabes, ‘Ella nos respalda. Ella nos va a proteger’”.

Rae era recién llegada a este mundo, pero Patton dijo que su codirector “lo llevó al siguiente nivel” al conocer a sus sujetos y ganarse su confianza.

“Son relaciones que duran toda la vida”, dijo Rae. “La mayor parte del tiempo no estamos filmando. Pasamos tiempo allí, siendo invitados a ver a alguien en el hospital, yendo a una fiesta de cumpleaños. Un año, Aubrey (una de las protagonistas) y yo le hicimos una tarta de cumpleaños a su padre y hablamos con él por teléfono y le contamos cómo era”.

“Daughters” es lo que algunos llaman una película de “tres pañuelos” que seguro que toca la fibra sensible. Los cineastas esperan que también pueda ser un agente de cambio, un ejemplo poderoso de la importancia de las visitas en las que las niñas pueden abrazar a sus padres.

“Realmente queremos mostrar el impacto que este sistema tiene en las familias y las hijas, así como en los padres encarcelados, y generar más conciencia sobre la importancia de las visitas de contacto y la conexión familiar”, dijo Rae.

Patton añadió: “Creo que hay muchas cosas que aprender de esta película, porque te llena el espíritu. No puedes irte sin pensar que debes hacer algo, aunque sea marcar el número de tu padre y decirle: ‘Te quiero, papá’”.