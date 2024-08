Hello Los Ángeles-2028: ¿cómo serán los próximos Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de París-2024 bajan el telón y pasan el relevo a Los Angeles, con sus playas, sus colinas y su cine, que se pondrá seguramente al servicio de un evento que tendrá el listón alto después de la cita francesa.

Tras Londres (1908, 1948, 2012) y París (1900, 1924, 2024), Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en acoger tres veces los Juegos Olímpicos de verano, después de ser su sede en 1932 y 1984. La nueva cita está programada del 14 al 30 de julio de 2028.

El Coliseum de la ciudad californiana será el nexo entre todas los épocas. Ese estadio acogerá la cita, como en 1932 y 1984, y será la sede de las pruebas de atletismo, que como novedad se disputarán en la primera parte de los Juegos Olímpicos.

Con ese cambio en el programa se dará tiempo al SoFi Stadium de los Rams y los Chargers (equipos de football americano) para convertirse en el «Estadio de Inglewood», un recinto acuático descomunal (para 38.000 espectadores), donde Katie Ledecky y Leon Marchand podrían aumentar su gloria olímpica.

¿Cómo conseguirá Los Ángeles competir con las imágenes de tarjeta postal que ha logrado París con sus monumentos mundialmente reconocidos? La misión no será sencilla, pero en la ciudad de los rodajes del cine y la industria audiovisual seguramente no faltarán ideas.

«Buena suerte, Los Ángeles, si quieres hacerlo mejor que París», escribe la revista estadounidense Sports Illustrated, que estima que la ciudad estadounidense «tiene perdido» de antemano ese partido.

«¿Cómo puede competir una ciudad contra París? Los Ángeles podría organizar la natación en la piscina de Beyoncé y Jay-Z y aún así todavía no estaría a la altura», dijo.

– «Entorno magnífico» –

«Serán unos Juegos propios de Los Ángeles y californianos», había asegurado a la AFP antes de los Juegos de París el patrón de la organización de «LA28», Casey Wasserman.

«No tenemos la Torre Eiffel, pero tenemos las letras de Hollywood. Tenemos sedes de competición increíbles y un entorno magnífico», añadió Wasserman el sábado en una conferencia de prensa.

La presión será fuerte para Los Ángeles, once años después de haber sido designada como ciudad anfitriona al mismo tiempo que París, en 2017.

La capital del cine intentará seguramente rentabilizar al máximo el aura de sus estrellas para crear un gran ‘show’. El rapero estadounidense Snoop Dogg, comentarista de la NBC y ‘mascota oficiosa’ de los Juegos de París para las redes sociales, se ha paseado por las sedes de competición en la capital francesa y ha podido brindar un aperitivo de lo que espera en 2028 con otros grandes nombres del cine y la música.

– Atención al transporte –

En términos de organización, Los Ángeles tiene ya grandes desafíos por delante.

El principal parece el transporte.

La alcaldesa, Karen Bass, prometió el sábado en París que buscarán «unos Juegos sin coches», una fórmula que puede hacer sonreír a quienes conozcan Los Ángeles, una ciudad donde los vehículos personales son norma y los atascos de tráficos hacen perder mucho tiempo a sus habitantes en sus autopistas gigantes, que unen los puntos de una ciudad de talla XXL.

«Esos Juegos sin coches implicarán que habrá que utilizar los transportes públicos para ir a todas las sedes», precisó Bass. Por «transporte público» hay que entender los autocares colectivos, para compensar una red de metro compuesta por cinco líneas y media, que cubre de manera reducida los eventuales desplazamientos.

La alcaldesa indicó también que se pretende «realojar» y «retirar de la calle» a las personas sin techo, cuya cifra se estima en 75.500 en Los Ángeles, una ciudad donde también la inflación y el coste del mercado inmobiliario suponen un obstáculo imposible de superar para un sector de la población.

En el plano deportivo, el breaking deja el programa después de su estreno en París-2024, mientras que cinco deportes se incluirán como novedad respecto a los de los Juegos Olímpicos que este domingo se clausuran: el béisbol/sóftbol, el cricket, el squash, el flag football (o football americano sin contacto) y el lacrosse, un deporte colectivo derivado de las culturas amerindias.