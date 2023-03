Muchos niños tienen dificultades en la escuela. ¿Sus padres lo saben?

Evena Joseph no sabía cuánto le costaba a su hijo de 10 años en la escuela. Se enteró solo con la ayuda de alguien que conoce el sistema escolar de Boston mejor que ella.

Su hijo, J. Ryan Mathurin, no siempre se sentía cómodo pronunciando palabras en inglés. Pero Joseph, una inmigrante haitiana que lo cría sola, no sabía qué tan atrasado estaba en lectura , en el percentil 30, hasta que un hospital donde su hijo estaba recibiendo tratamiento la conectó con un defensor bilingüe.

“Estoy triste y decepcionado”, dijo Joseph a través de un intérprete. “Es solo porque me asignaron un defensor educativo que sé esto sobre mi hijo”.

Es ampliamente conocido por los puntajes de las pruebas que la pandemia hizo retroceder a los estudiantes en todo el país. Pero muchos padres no se dan cuenta de que eso incluye a su propio hijo.

Las escuelas han enfrentado críticas durante mucho tiempo por no informar a ciertos padres sobre el progreso académico de sus hijos. Pero después del cierre de las escuelas por el COVID-19, lo que está en juego para los niños nunca ha sido mayor en muchos sentidos. Las oportunidades para ponerse al día son abundantes en algunos lugares, gracias a la ayuda federal por el COVID, pero no durarán para siempre. Se necesitará una mejor comunicación con los padres para ayudar a los estudiantes a obtener el apoyo que necesitan, dicen los expertos.

“Los padres no pueden resolver un problema que no saben que tienen”, dijo Cindi Williams, cofundadora de Learning Heroes, una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la comunicación entre las escuelas públicas y los padres sobre el progreso académico de los estudiantes.

Una encuesta de 2022 de 1400 padres de escuelas públicas de todo el país realizada por Learning Heroes mostró que el 92 % creía que sus hijos se desempeñaban al nivel de su grado . Pero en una encuesta federal, los funcionarios escolares dijeron que la mitad de todos los estudiantes estadounidenses comenzaron este año escolar por debajo del nivel de grado en al menos una materia.

En casa, J. Ryan resuelve problemas de multiplicación en la mesa del comedor. Su madre lo observa mientras se demora varios minutos en un párrafo sobre sistemas meteorológicos y se esfuerza por responder preguntas sobre la lectura.

“A veces no puedo entender la escritura o la idea principal del texto”, dijo J. Ryan después de guardar su tarea.

Las luchas que finalmente llevaron a J. Ryan al hospital para recibir tratamiento de salud mental comenzaron en tercer grado, cuando regresó a la escuela presencial después de casi un año de estudiar en línea. Su maestro llamaba con frecuencia, a veces todos los días. J. Ryan se estaba frustrando, interrumpiendo las lecciones y saliendo del salón de clases.

J. Ryan mostró estos comportamientos durante artes del lenguaje inglés y otras clases, incluidas mandarín y gimnasia, según su plan de educación especial compartido con The Associated Press. Participaba felizmente en la clase de matemáticas, donde se sentía más seguro.

Joseph cambió su horario de trabajo en un casino al turno de noche para poder hablar con los maestros durante el día. Las llamadas continuaron en cuarto grado. Pero Joseph dijo que los maestros nunca mencionaron sus problemas con la lectura.

La primavera pasada, buscó tratamiento por lo que se estaba volviendo obvio: su hijo estaba deprimido. Se asoció en el hospital con el padre defensor que habla inglés y criollo haitiano.

La defensora, Fabienne Eliacin, presionó para obtener los puntajes de J. Ryan de las pruebas que se dan cada otoño para monitorear el aprendizaje de los estudiantes. Le explicó a Joseph lo que significaba estar en el percentil 30. No es bueno, le dijo Eliacin. Él puede hacerlo mejor.

Para Joseph, de repente tuvo sentido por qué J. Ryan se estaba portando mal en la clase de inglés. Pero, se preguntó, ¿por qué sus maestros solo se enfocaban en el comportamiento de su hijo si su dificultad para leer le causaba angustia? “Realmente no les importa cuánto aprenden, siempre y cuando permanezcan callados”, concluyó Joseph.

Los funcionarios de las Escuelas Públicas de Boston no quisieron comentar sobre el caso de J. Ryan. “Estamos comprometidos a proporcionar a las familias información completa y actualizada sobre el desempeño académico de sus estudiantes”, dijo el vocero del distrito Marcus O’Mard.

Antes de este año, dependía de las escuelas de Boston compartir las evaluaciones de mitad de año con los padres, pero no está claro cuántas lo estaban haciendo. En el otoño, Boston lanzó una campaña de comunicación para ayudar a los maestros a explicar los resultados de las pruebas a los padres hasta tres veces al año.

Los antiguos maestros de J. Ryan no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Hay muchas razones por las que los maestros podrían no hablar con los padres sobre el progreso académico de un estudiante, especialmente cuando las noticias son malas, según muestran las investigaciones.

“Históricamente, los maestros no recibieron mucha capacitación para hablar con los padres”, dijo Tyler Smith, profesor de psicología escolar en la Universidad de Missouri. El liderazgo escolar y el apoyo a los maestros también marcan la diferencia, dijo.

Eso es consistente con los hallazgos de las encuestas nacionales de maestros realizadas por Learning Heroes. A veces, dijo Williams, los maestros también “suponen” que a algunos padres de bajos ingresos no les importa o que no deberían sentirse agobiados, o que los padres no les creerán.

Sin estas conversaciones, los padres han tenido que depender de las boletas de calificaciones. Pero las boletas de calificaciones son notoriamente subjetivas, ya que reflejan cuánto esfuerzo muestran los estudiantes en clase y si entregan la tarea.

El informe de progreso del hijo de segundo grado de Tamela Ensrud en Nashville muestra principalmente A y B en inglés, pero notó que su hijo tenía problemas con la lectura. Ella pidió hablar sobre los puntajes de las pruebas de lectura de su hijo en una conferencia de padres y maestros de otoño, pero solo le mostraron muestras del trabajo de su hijo y le dijeron: «A su hijo le está yendo bien».

El programa extracurricular de su hijo, que es administrado por una organización sin fines de lucro, evaluó sus habilidades de lectoescritura y matemáticas este otoño y descubrió que estaba leyendo por debajo del nivel de grado. Calificó para su programa de intervención de lectura.

“No creo que se esté contando la historia completa”, dijo Ensrud.

Las Escuelas Públicas de Metro Nashville dijeron que publican los puntajes de las pruebas de los estudiantes en línea para que los padres los vean. “Hasta donde sabemos, ella no ha compartido ninguna de esas preocupaciones con la administración de la escuela y, si lo hubiera hecho, podrían compartir información sobre estos recursos”, dijo el portavoz Sean Braisted.

Ensrud miró las partituras en línea y las encontró imposibles de interpretar.

Muchos distritos han invertido su dinero federal para la recuperación de la pandemia en ofertas de escuelas de verano, programas de tutoría y otras intervenciones para ayudar a los estudiantes a recuperar el terreno perdido durante la pandemia. Pero la aceptación no ha sido lo que esperaban los educadores. Si más padres supieran que sus hijos están atrasados ​​académicamente, podrían buscar ayuda.

Una vez que Joseph y su defensora supieron que J. Ryan estaba muy atrasado en lectura, le pidieron a su escuela tutoría en grupos pequeños, una intervención que los expertos creen que es una de las estrategias más efectivas para los estudiantes con dificultades.

Pero les dijeron que la escuela no lo ofrecía. Lo trasladaron en noviembre a otra escuela que dijo que podía dar esta ayuda. J. Ryan dice que le gusta la nueva escuela, ya que están aprendiendo divisiones largas más avanzadas. “Me gusta desafiar las matemáticas”, dijo. Pero no está entendiendo mucho mejor los textos que lee.

Joseph no recibe llamadas telefónicas de la maestra quejándose de su comportamiento, que ella atribuye a que su hijo recibió el tratamiento adecuado para su depresión. Pero ella no ha recibido una boleta de calificaciones este año o los puntajes de las pruebas que el distrito dice que ahora está enviando a las familias.

“Todavía estoy preocupada por su lectura”, dijo.