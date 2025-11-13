Michelle Obama explica sus icónicas elecciones de moda en su nuevo libro, ‘The Look’

Michelle Obama dijo que cualquier día durante sus ocho años como primera dama de Estados Unidos podía pasar de dar un discurso a reunirse con un homólogo de otro país a trabajar en su huerto con grupos de escolares.

Y su ropa tenía que estar lista para eso. Tenía muchas otras cosas que hacer, incluyendo criar a sus hijas Sasha y Malia, y dijo que no tenía tiempo para obsesionarse con lo que se ponía .

“Me preocupaba: ‘¿Podré abrazar a alguien con esto puesto? ¿Se ensuciará?’”, dijo el miércoles por la noche durante una conversación moderada sobre sus elecciones de estilo, desde su infancia en el South Side de Chicago hasta cuando se convirtió en la primera mujer negra en ocupar el cargo, lo que la catapultó a la fama nacional. “Era el tipo de primera dama impredecible”.

Obama se convertiría en una de las mujeres más observadas del mundo, no solo por sus palabras y acciones, sino también por su estilo. En su nuevo libro, «The Look», escrito junto a su estilista de toda la vida, Meredith Koop, y publicado a principios de este mes, narró su evolución en moda, peinado y maquillaje.

Como primera dama, fue muy conocida por su atletismo: atrapó un balón de fútbol americano de un jugador de la NFL, jugó al fútbol con David Beckham, batió un récord mundial Guinness de saltos de tijera e hizo flexiones con el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica.

“Lo que me parece que pasa con la ropa es que puede dar la bienvenida a la gente o puede alejarla, y si estás tan arreglada, tan delicada, con todo tan impecable y el broche tan grande, ya sabes, puede decirles a los demás: ‘No me toques’”, dijo.

Dijo que no usaría ropa blanca en eventos con filas de cuerdas por si alguien quería darle un abrazo.

“No voy a rechazar a nadie cuando necesite algo de mí, y no voy a dejar que la ropa se interponga en el camino”, dijo Obama.

Esto es lo que dijo sobre algunas de sus elecciones de moda más destacadas:

Su vestido para la primera investidura de Obama

El vestido blanco de gasa con un solo hombro fue diseñado por Jason Wu , por entonces un desconocido joven de 26 años nacido en Taiwán. Pero cuando apareció en el baile inaugural luciendo el vestido, ese momento cambió la vida de Wu. Y eso fue intencional, según ella misma afirmó.

“Empezábamos a darnos cuenta de que todo lo que hacíamos transmitía un mensaje”, dijo Obama, refiriéndose a ella y a su esposo, el expresidente Barack Obama . “Así que eso es lo que intentábamos hacer con las decisiones que tomábamos: cambiar vidas”.

Ella continuaría ayudando a lanzar las carreras de otros diseñadores emergentes luciendo sus creaciones.

vestido de noche de estado de malla metálica

Obama lució el vestido oro rosa de Versace para la última cena de Estado de la administración Obama , en honor al primer ministro italiano Matteo Renzi en octubre de 2016.

“Era una especie de vestido del tipo ‘me da igual’”, dijo refiriéndose al brillante vestido de un solo brazo.

“Me lo puse. Pensé: ‘Esto es sexy’. Es el último”, dijo, refiriéndose a su última cena de Estado. “En definitiva, todas mis decisiones se basan en lo que es bello, y en lo que me queda bien”.

Traje pantalón usado en la toma de posesión de Joe Biden

“Estaba en modo práctico”, dijo Obama, explicando por qué eligió el conjunto granate de Sergio Hudson con un abrigo largo y fluido que llevaba desabrochado, dejando ver el cinturón con una gran hebilla redonda dorada. Sus botas eran de tacón bajo.

“El presidente en funciones intentaba convencernos de que el 6 de enero fue simplemente una protesta pacífica”, dijo.

La ceremonia de inauguración en el Capitolio se celebró dos semanas después de los disturbios del 6 de enero de 2021, protagonizados allí por partidarios del presidente Donald Trump que habían intentado anular la victoria de Biden.

Dijo que había estado pensando en la posibilidad de tener que huir si algo más hubiera ocurrido ese día.

“Quería poder moverme. Quería estar preparada”, dijo. Pero ella y su equipo “no tenían ni idea” de que el atuendo “iba a causar furor en internet”, añadió.

Ala Este de la Casa Blanca

Obama también habló del Ala Este, la base de operaciones tradicional de las primeras damas que Trump demolió el mes pasado para hacer sitio al salón de baile que tanto deseaba.

Obama describió el Ala Este como un lugar alegre que recuerda lleno de manzanas, niños, cachorros y risas, en contraste con el Ala Oeste, donde se trataban “cosas horribles”. Allí trabajó en diversas iniciativas que abarcaban desde la lucha contra la obesidad infantil hasta la movilización del país en apoyo a las familias de militares y el fomento de la escolarización de las niñas en los países en desarrollo.

Dijo que ni ella ni su marido jamás consideraron la Casa Blanca como “nuestra casa”. Se veían más bien como cuidadores, y había trabajo que hacer en la mansión.

“Pero cada presidente tiene derecho a hacer lo que quiera en esa cámara, por eso tenemos que tener claro a quién dejamos entrar”, dijo Obama.