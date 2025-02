Melania Trump vuelve a la Casa Blanca y gana seguidores chinos

Joyce Yip, una empresaria de 39 años de Guangzhou, en el sur de China, tiene una nueva celebridad que le encanta: Melania Trump.

La dos veces primera dama se ha convertido en una celebridad en línea en China, especialmente entre las mujeres. Esto puede resultar sorprendente, dada la hostilidad de su esposo hacia China, pero las publicaciones en las redes sociales reflejan una admiración por su independencia, su gusto por la moda y la forma en que está criando a su hijo adolescente.

Y, quizás lo más importante, su estoica lealtad al presidente Donald Trump a pesar de sus comentarios misóginos , las acusaciones de que ha tenido aventuras extramatrimoniales y su declaración de responsabilidad por abuso sexual en una demanda civil presentada por un columnista de consejos de Nueva York.

“Se ve heroica, elegante y decidida, tan poderosa y majestuosa, me encanta tanto”, escribió Yip en la plataforma similar a Instagram Xiaohongshu después de la inauguración el mes pasado.

Después de que la primera dama usara un sombrero de ala ancha en la inauguración, aparecieron productos similares en tiendas en línea y personas influyentes en el tejido en Xiaohongshu publicaron videos que mostraban a las personas cómo hacer el suyo en 48 horas.

Según los estándares tradicionales de China, se espera que las mujeres apoyen a sus maridos y se concentren en la crianza de los hijos, pero el aire independiente de Melania Trump también atrae a los seguidores chinos, como también su ascenso desde una pequeña ciudad eslovena hasta la cima de la escala social mundial.

“A los fans chinos les gusta que tenga tanto el lado tradicional como el moderno de una mujer”, dijo Jingsi Wu, profesora asociada de estudios de medios en la Universidad Hofstra en Nueva York.

Ambos lados se muestran en un video de hace 4 años que muestra a Melania Trump negándose a tomar la mano de su esposo mientras desembarcaban del Air Force One. El video ha obtenido más de 5 millones de «me gusta» en Douyin, la versión china de TikTok, y todavía genera vistas y comentarios.

A alrededor de medio millón de personas les gustó una publicación de noviembre en Xiaohongshu que bromeaba sobre lo poco dispuesta que debe estar la habitualmente reservada Melania Trump a regresar a la vida pública de una primera dama. Una sátira en la revista The New Yorker que pretendía criticar su matrimonio con el presidente recibió un millón de visitas en Bilibili, una plataforma similar a YouTube, y pareció que solo aumentó su popularidad.

A casi 30.000 personas les gustó una publicación de noviembre sobre una entrevista que Melania Trump y su esposo hicieron hace años en The Ellen DeGeneres Show, y dijeron que su relación era “súper dulce”.

Ge Yahan es una de las fans de Melania. La joven de 24 años de Zibo, en la costa este de China, dice que Melania es una mujer misteriosa que tuvo el valor de seguir sus sueños desde un pequeño pueblo de Eslovenia hasta Estados Unidos.

El famoso que le gusta también le deja un poco de dinero para gastos personales. Ha estado vendiendo copias no autorizadas de las nuevas memorias homónimas de Melania traducidas al mandarín por AI en las redes sociales clandestinas de China por ocho yuanes (1,10 dólares).

Donald Trump ha criticado abiertamente las prácticas económicas de China, que considera obstáculos para el éxito financiero de Estados Unidos. Durante su primer mandato lanzó una guerra comercial al imponer fuertes aranceles a las importaciones chinas, y añadió más después de regresar al poder el mes pasado. Se burló del mortal coronavirus al llamarlo “Kung Flu”, un término racista para referirse al COVID-19. A principios de este año, Trump afirmó, sin pruebas, que miles de inmigrantes chinos están inundando Estados Unidos para construir un “ejército” y atacar a Estados Unidos.

Pero Wu, el académico, dijo que la gente en China a menudo ve la política estadounidense como algo similar a una telenovela.

Para muchos chinos, donde los líderes de alto rango suelen aparecer sólo en entornos públicos cuidadosamente organizados, es una novedad conocer los detalles de la vida de sus líderes. La primera dama china, Peng Liyuan, que era una cantante muy conocida antes de casarse con Xi Jinping, ha mantenido un perfil más alto que las esposas de líderes anteriores, pero el estilo de vida de la pareja es todavía tan poco conocido que no está claro dónde viven o si tienen una mascota.

Rose LuQiu, profesora asociada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Bautista de Hong Kong, dijo que los fanáticos ven a Donald Trump como un ganador, cuyo éxito comparte la primera dama.

“Cuanto más independiente y realizada sea —pero aún así inquebrantablemente leal a (Donald) Trump— más reflejará su éxito percibido como hombre”, dijo.

Huang Li, que trabaja en relaciones públicas para la industria de la moda y vende las memorias de Melania Trump en línea como actividad paralela, dice que no le importa la política, pero dice que le gusta Trump por su arduo trabajo y el coraje que mostró al gritar «lucha, lucha, lucha» después de recibir un disparo durante un intento de asesinato en julio.

Huang ha vendido más de 30 copias de las memorias de Melania, que no están disponibles en China. La empresa china National Publications Import & Export Shanghai Co. está vendiendo por adelantado copias en inglés por 290 yuanes (40 dólares) y no está claro si hay planes para una traducción oficial.

«La gente quiere saber más sobre ella», dijo Huang.

A los seguidores también les gusta lo que consideran sacrificios que Melania Trump ha hecho para ayudar a su hijo Barron, de 18 años. Muchos han bromeado diciendo que ella sólo aceptó regresar al “dormitorio de la Casa Blanca” para ayudar a su hijo con su carrera.

Wu dijo que esto atrae a los fans chinos. “Los chinos prestan especial atención a la crianza de los hijos”, afirmó.

La perseverancia de Melania en medio de los escándalos personales y políticos de su marido resuena aún más entre los fanáticos.

“Melania es una mujer discreta, muy real, que apoya a su marido desde atrás y está con él cuando la necesita”, dijo Yip, la emprendedora.

Al igual que muchos admiradores de Melania, Yip dijo que le gustaba la hija del presidente, Ivanka Trump, “durante sus momentos destacados” hace ocho años. Pero ahora la considera una traidora por testificar en el juicio por fraude civil contra su padre en Nueva York el año pasado, después de que el juez le ordenara que subiera al estrado. Aunque Ivanka Trump reveló poco, Yip y muchos otros chinos creen que traicionó a su padre.

“Las reglas de esta sociedad son que a los hombres se les permite ser desleales, pero a las mujeres no”, dijo Yip, “Melania es muy leal a su marido”.