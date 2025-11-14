Melania Trump lanza la iniciativa «Fomentando el Futuro»

La primera dama Melania Trump está encabezando una nueva iniciativa destinada a mejorar las oportunidades profesionales y educativas para los niños criados en hogares de acogida .

Su esposo, el presidente Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que crea un programa llamado “Fomentando el Futuro” que reúne a entidades federales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y el sector privado para desarrollar oportunidades para los jóvenes en hogares de acogida.

La orden también crea una plataforma en línea que ayudaría a los jóvenes en acogimiento familiar a conectarse con recursos clave para su formación profesional y educativa, al tiempo que aumenta el acceso a vales y subvenciones para apoyarlos en esos esfuerzos.

Melania Trump afirmó que las iniciativas de la orden ejecutiva le “llenan de orgullo”, y añadió que el esfuerzo es “a la vez empático y estratégico”.

“Hago un llamado a los líderes de estas diversas organizaciones, incluido el sector privado, para que se unan a mi esfuerzo”, dijo Melania Trump desde el Salón Este ante una audiencia que incluía legisladores, miembros del Gabinete y miembros de la comunidad de acogimiento familiar.

La primera dama añadió: “Superemos la comodidad de la inacción”.

La iniciativa más amplia «Fomentando el Futuro» surge de la campaña «Sé la Mejor Versión de Ti Mismo», que fue su principal objetivo durante el primer mandato de Trump. Esta iniciativa, que comenzó en 2021, ofrece becas a jóvenes que actualmente están o estuvieron en hogares de acogida. Según la oficina de la primera dama, entre las universidades participantes se encuentran la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Miami, la Universidad de Villanova y la Universidad Oral Roberts.

El presidente Trump afirmó estar “encantado” de firmar la iniciativa. Señaló que la segunda dama, Usha Vance, también había participado activamente en el esfuerzo de Melania Trump.

“Vamos a obtener resultados absolutamente increíbles”, dijo el presidente.

Entre los organismos federales implicados se encuentran los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, del Tesoro, de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como la Oficina de Administración de Personal.