La superluna de cosecha completa hace una rara aparición en octubre

Esperemos que el cielo esté despejado el lunes por la noche, ya que queremos ver un bonito evento celestial: una superluna de cosecha completa .

La luna llena de la cosecha es la luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño, que tuvo lugar el mes pasado. Normalmente, la luna llena de la cosecha ocurre en septiembre, pero este año, en octubre, la luna llena más cercana es el lunes a las 23:48.

En épocas pasadas, los agricultores utilizaban la luz de la luna llena para cosechar sus cultivos; además, hay mucho folclore sobre la luna llena de la cosecha .

El término «superluna» se ha popularizado, pero no es un término astronómico. Cuando la Luna orbita la Tierra cada mes, pasa por un punto de mayor y menor distancia a nuestro planeta, conocidos como perigeo y apogeo, respectivamente.

Cuando la luna nueva o llena ocurre dentro de las 24 horas posteriores al perigeo, se denomina luna nueva o llena de perigeo, o lo que ahora se conoce como superluna. Esta superluna llena es la primera de 2025 .

Técnicamente, la luna será más brillante y un poco más grande, pero no será fácilmente perceptible a simple vista.

Puedes tomar fotos de la superluna de la cosecha con tu teléfono inteligente o cámara. Toma imágenes y ajústalas según sea necesario. Lo mejor es fotografiar la luna mientras sale por el este cerca del atardecer, ya que empieza a oscurecer y el espectáculo de colores y la ilusión lunar estarán en su apogeo.

¡Disfruta de la luz de la luna! Ah, y el martes por la noche será un lunes de luna llena.

No olvides visitar otras delicias del cielo de octubre .

¡Por cielos despejados en la región de DC, aunque necesitamos lluvia!