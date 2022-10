Fallece el DJ de radio Art Laboe

Art Laboe, el DJ de radio pionero que leyó sentidas dedicatorias de canciones a generaciones de oyentes leales y al que se le atribuyó haber ayudado a poner fin a la segregación en el sur de California durante una carrera televisiva de ocho décadas, falleció. Tenía 97.

Laboe murió el viernes por la noche en su casa en Palm Springs, California, luego de contraer neumonía, dijo Joanna Morones, portavoz de la productora de Laboe, Dart Entertainment.

Su programa final fue producido la semana pasada y transmitido el domingo por la noche.

A Laboe se le atribuye haber ayudado a acabar con la segregación en el sur de California mediante la organización de espectáculos de DJ en vivo en autocines que atrajeron a oyentes blancos, negros y latinos que bailaron al ritmo del rock ‘n’ roll, y sorprendieron a una generación mayor que aún escuchaba Frank Sinatra y Big Band. música.

Al DJ también se le atribuye haber acuñado la frase «oldies, but goodies». En 1957, fundó Original Sound Record, Inc. y en 1958 lanzó el álbum recopilatorio “Oldies But Goodies: Vol. 1”, que permaneció en la lista Top 100 de Billboard durante 183 semanas.

Más tarde desarrolló un gran número de seguidores entre los mexicano-estadounidenses por presentar el programa sindicado «The Art Laboe Connection Show». Su voz de barítono invitaba a los oyentes a pedir dedicatorias y solicitar una balada de amor de rock ‘n’ roll de la era de los 50 o una melodía de ritmo y blues de Alicia Keys.

Sus programas de radio brindaron a las familias de seres queridos encarcelados, en particular, una plataforma para hablar con sus familiares al dedicarles canciones y enviarles mensajes sinceros y actualizaciones. Los reclusos de California y Arizona enviaban sus propias dedicatorias y le pedían a Laboe actualizaciones de la familia.

Es un papel que Laboe dijo que se sentía honrado de interpretar.

“No juzgo”, dijo Laboe en una entrevista de 2018 con The Associated Press en su estudio de Palm Springs. «Me gusta la gente.»

A menudo contaba una historia sobre una mujer que vino al estudio para que su hijo pequeño pudiera decirle a su padre, que cumplía condena por un crimen violento: «Papá, te amo».

“Era la primera vez que escuchaba la voz de su bebé”, dijo Laboe. “Y este tipo duro y testarudo se echó a llorar”.

Anthony Macias, profesor de estudios étnicos de la Universidad de California en Riverside, dijo que la música que tocó Laboe iba con las dedicatorias y realzaba los mensajes. Por ejemplo, canciones como «I’m on the Outside (Looking In)» de Little Anthony & the Imperials y «Don’t Let No One Get You Down» de War hablaban de perseverancia y el deseo de ser aceptado.

Nacido Arthur Egnoian en Salt Lake City en una familia armenio-estadounidense, Laboe creció durante la Gran Depresión en un hogar mormón dirigido por una madre soltera. Su hermana le envió su primera radio cuando tenía 8 años. Las voces y las historias que surgían de él lo envolvían.

“Y no lo he soltado desde entonces”, dijo Laboe.

Se mudó a California, asistió a la Universidad de Stanford y sirvió en la Marina de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, consiguió un trabajo como locutor de radio en KSAN en San Francisco y adoptó el nombre de Art Laboe después de que un jefe le sugiriera que tomara el apellido de una secretaria para sonar más estadounidense.

Más tarde regresó al área del sur de California, pero el propietario de una estación de radio le dijo al aspirante a locutor que debería trabajar para convertirse en una «personalidad de la radio». Como DJ de KXLA en Los Ángeles, Laboe compró tiempo en la estación y presentó programas de música en vivo durante la noche desde autocines donde se reunía con músicos clandestinos de rockabilly y R&B. “Tengo mi propia investigación incorporada”, dijo Laboe.

Pronto se convirtió en uno de los primeros DJ en tocar R&B y rock ‘n’ roll en California. Los oyentes adolescentes pronto identificaron la voz de Laboe con la incipiente escena del rock ‘n’ roll. Para 1956, Laboe tenía un programa vespertino y se convirtió en el principal programa de radio de la ciudad. Los autos se atascaron en Sunset Boulevard, donde Laboe transmitió su programa, y ​​los anunciantes saltaron para obtener una parte de la acción.

Cuando Elvis Presley llegó a Hollywood, Laboe fue uno de los pocos en conseguir una entrevista con la nueva estrella del rockabilly.

La escena que Laboe ayudó a cultivar en California se convirtió en una de las más diversas del país. Lugares como el estadio de la Legión Americana de El Monte tocaban gran parte de la música que Laboe transmitía en su programa de radio, lo que dio origen a una nueva subcultura juvenil.

Laboe mantuvo un gran número de seguidores a lo largo de los años y se transformó en un promotor de actos de rock ‘n’ roll envejecidos que nunca se desvanecieron entre los fanáticos mexicano-estadounidenses de los clásicos. Una exhibición permanente de las contribuciones de Laboe se encuentra en el Museo del Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland.

En 2015, KHHT-FM de iHeartMedia eliminó el programa sindicado de música antigua de Laboe después de que la estación cambiara abruptamente a un formato de hip-hop que provocó protestas furiosas en Los Ángeles. “Sin Art Laboe, estoy tan solo que podría llorar”, escribió el ensayista Adam Vine. Más tarde ese año, Laboe regresó a las ondas de radio de Los Ángeles en otra estación.

Lalo Alcaraz, un dibujante sindicado y escritor de televisión que creció escuchando a Laboe en San Diego, dijo que el DJ mantuvo un gran número de seguidores entre los mexicoamericanos durante generaciones porque siempre ponía juntos a artistas latinos, blancos y negros en sus programas. Laboe tampoco pareció juzgar a los oyentes que pidieron dedicatorias para sus seres queridos en prisión, dijo Alcaraz.

“Aquí hay alguien que le dio voz a los más humildes a través de la música”, dijo Alcaraz. “Él nos unió. Por eso lo buscamos”.

Alex Nogales, presidente y director ejecutivo de National Hispanic Media Coalition, con sede en Los Ángeles, dijo que generaciones de fanáticos latinos asistieron a conciertos patrocinados por Laboe para escuchar a artistas como Smokey Robinson, The Spinners o Sunny & The Sunliners.

“Veo a estos tipos realmente duros entre la multitud. Quiero decir, se ven aterradores”, dijo Nogales. “Luego sale Art y simplemente se derriten. Ellos lo aman.