¿Compras en línea? Aquí te explicamos cómo evitar estafas esta temporada navideña.

El único consejo que puede ahorrarle algunos dolores de cabeza si planea comprar en línea durante esta temporada navideña: «Nunca confíe, siempre verifique», según Murat Kantarcioglu, profesor de informática en Virginia Tech.

Kantarcioglu dijo que en esta temporada navideña nos sentiremos tentados por los anuncios en línea, pero señaló que debemos permanecer alerta.

«No te arriesgues a comprar cosas en un sitio web del que nunca has oído hablar», dijo.

Su consejo es ir directamente a los sitios web donde quieres comprar y consultar las ofertas.

También recibirás muchas ofertas de descuento en tu correo electrónico, pero Kantarcioglu dijo que se aplica el mismo consejo.

“Por ejemplo, recibes un correo electrónico que dice que hay una oferta increíble en algún producto que estás buscando en Amazon; vas a Amazon, buscas el producto y ves si realmente está ahí”, dijo.

También hay estafadores que intentan atraparte después de una transacción en línea, dijo Kantarcioglu.

«‘Se retrasó el envío del producto que compraste o te está llegando un paquete. Haz clic aquí para ver la nueva fecha de entrega'», dijo al explicar cómo podría ser una de esas estafas.

En lugar de hacer clic, regrese al sitio web donde se realizó la compra y rastree el envío allí.

En cuanto a cómo pagar en línea, Kantarcioglu afirmó que siempre es mejor usar una tarjeta de crédito en lugar de una de débito. Las tarjetas de crédito ofrecen mayor protección contra el fraude, afirmó, y son mucho más seguras de usar en línea. Añadió que algunas tarjetas de crédito ofrecen protección adicional al generar un número de tarjeta virtual.

Kantarcioglu dijo que no todas las compañías de tarjetas de crédito admiten este servicio, por lo que debe consultar con la compañía de su tarjeta.

Debido a que los estafadores se están volviendo cada vez más sofisticados, Kantarcioglu dijo que los clientes deben ser más inteligentes con las compras en línea.

“Están utilizando inteligencia artificial y otras herramientas para cometer menos errores que en el pasado”, dijo.