A toda velocidad: la secuela de ‘Avatar’ vuelve a dominar la taquilla

“Avatar: The Way of Water” es el rey de la taquilla por tercera semana consecutiva y no muestra signos de desaceleración.

La tan esperada secuela de James Cameron de la primera película de “Avatar” recaudó aproximadamente $63 millones durante el fin de semana festivo, aproximadamente lo mismo que la semana anterior, y ahora ha recaudado más de $400 millones a nivel nacional y más de $1,300 millones a nivel mundial. “The Way of Water” ya es el decimoquinto lanzamiento mundial más alto de la historia, justo detrás del primer “Black Panther”.

Los números publicados el domingo por Comscore mostraron que «Avatar» está muy por delante del subcampeón, el spin-off de «Shrek» de Universal «Puss in Boots: The Last Wish», que recaudó aproximadamente $16 millones, y «Black Panther: Wakanda Forever» de Disney, que recaudó alrededor de $ 4.8 millones.

La película biográfica de Sony «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody» recaudó 4,2 millones de dólares en su segunda semana de estreno. A «Babylon», la epopeya de los inicios de Hollywood protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, le siguió yendo mal a pesar de sus cinco nominaciones a los Globos de Oro. El lanzamiento de Paramount ganó solo $ 2.7 millones en su segunda semana, una caída del 24% y promedió solo $ 815 por ubicación. En comparación, la nueva “Avatar”, una película de 20th Century Studios, promedió más de $15,000.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore.

1. “Avatar: El camino del agua”, $63 millones.

2. “El gato con botas: El último deseo”, $16 millones.

3. “Black Panther: Wakanda Forever”, $4.8 millones.

4. “Quiero bailar con alguien”, $4.2 millones.

5. “Babilonia”, $2.7 millones.

6. “Noche Violenta”, $2.1 millones.

7. “La Ballena”, $1.3 millones.

8. “Los Fabelman”, $1.1 millones.

9. “El Menú”, $1.1 millones.

10. “Mundo extraño”, $538,000.