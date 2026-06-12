‘Búnker’ táctico para radiografiar en tiempo real el Mundial

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La FIFA crea un búnker en Florida

Exjugadores como el brasileño Gilberto Silva o el costarricense Paulo Wanchope, y entrenadores como Jurgen Klinsmann, analizarán en tiempo real los partidos del Mundial desde un 'búnker' en el sur de Florida, donde la FIFA instaló un centro de alta tecnología para radiografiar el desarrollo táctico del torneo. Surfside, una pequeña localidad al norte de Miami Beach conocida por su tranquilidad y por ser un destino de turismo de lujo, fue la escogida para albergar el cuartel general del Grupo de Estudios Técnicos (TSG) de la FIFA, compuesto por estrellas de fútbol y analistas de datos.Su principal objetivo será identificar las tendencias de juego de las 48 selecciones durante el Mundial para comprender la evolución del fútbol, pero también proporcionar información clave que pondrán a mano de todos los combinados."Queremos observar cómo se van a comportar durante un Mundial donde tal vez el clima va a ser muy pesado, muy duro para los jugadores, y cómo se van a comportar psicológicamente. Veremos si habrá selecciones que van a ejercer un bloque bajo, si van a esperar, si van a presionar, si la tendencia es una presión alta o no, o si serán las transiciones en ataque", explicó a EFE Wanchope, exinternacional por Costa Rica que disputó los Mundiales de 2002 y 2006. Eligen a los mejoresEl delantero, que pasó por las filas del Manchester City y el Málaga, entre otros equipos, también contribuirá con su experiencia a otorgar los galardones individuales del torneo: el Balón de Oro, la Bota de Oro, el Guante de Oro y el premio al Mejor Jugador Joven, que eligen este grupo de expertos.Las métricas son un factor importante a tener en cuenta, explicaron Wanchope y el resto de exfutbolistas, quienes coincidieron en señalar lo mucho que han cambiado el fútbol.Sin embargo, el costarricense matizó que "el ojo humano nunca se puede perder" para poder "contrastar o compararlo" con los datos puros."Nosotros, al momento, podemos ver los movimientos tácticos o el comportamiento de un equipo, pero las distancias que tienen al hacer un bloque, o la velocidad de desplazamiento, son difíciles de obtener para el ojo humano", aclaró. De la intuición al 'Big Data'Ese conocimiento les llegará a través de una serie de novedades tecnológicas desplegadas por la FIFA para este Mundial, que incluyen un chip en el interior del balón capaz de registrar su movimiento 500 veces por segundo, o 16 cámaras dispuestas en todos los estadios que capturarán 29 puntos de datos 50 veces por segundo por jugador.Otros nombres conocidos del Grupo de Estudios Técnicos son Gilberto Silva, campeón del mundo con Brasil en 2002; Otto Addo, campeón de la Bundesliga ese mismo año como centrocampista del Borussia Dortmund y entrenador de Ghana hasta el pasado marzo; o la exfutbolista del Arsenal Jayne Ludlow, campeona de once ligas inglesas y una Liga de Campeones de la UEFA.Silva, 'ex' del Arsenal, lamentó no haber tenido a su disposición esta cantidad de información antes de su retirada en 2014, al asegurar que le habría permitido "comprender mejor lo que estaba haciendo en la cancha"."Hoy en día, esta información es vital para que los jugadores comprendan lo que hacen dentro, mejoren de cara al próximo partido y mantengan los márgenes de error lo más mínimos posible", dijo. La magia, en viloEsto ha tenido un gran impacto en la preparación física y táctica de los equipos, según el brasileño, quien no ocultó su lamento por que las individualidades pasen cada vez más a segundo plano.Para ello, puso el ejemplo de su compañero en Brasil, Ronaldinho: "En mi época, nosotros saltábamos al campo y teníamos más oportunidades de ser creativos; a veces nos salíamos de la pizarra táctica. Si a Ronaldinho lo pones únicamente a jugar de forma táctica, lo matas, matas su creatividad".En cambio, dejó entrever que la selección brasileña actual se está alejando de esa fórmula, con la que él y sus compañeros, así como sus antecesores en la 'Canarinha', conquistaron cinco mundiales.E insistió en que, aunque es importante priorizar una buena defensa, no debe acabar por completo con la calidad técnica y la magia con la que Brasil hizo "historia".Lo ideal, explicó, es encontrar ese equilibrio que precisamente ellos buscan alcanzar desde su 'búnker' de análisis, mezclando datos puros con la información que captan los exfutbolistas y entrenadores.

Exjugadores como el brasileño Gilberto Silva o el costarricense Paulo Wanchope, y entrenadores como Jurgen Klinsmann, analizarán en tiempo real los partidos del Mundial desde un 'búnker' en el sur de Florida, donde la FIFA instaló un centro de alta tecnología para radiografiar el desarrollo táctico del torneo.

Surfside, una pequeña localidad al norte de Miami Beach conocida por su tranquilidad y por ser un destino de turismo de lujo, fue la escogida para albergar el cuartel general del Grupo de Estudios Técnicos (TSG) de la FIFA, compuesto por estrellas de fútbol y analistas de datos.

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Su principal objetivo será identificar las tendencias de juego de las 48 selecciones durante el Mundial para comprender la evolución del fútbol, pero también proporcionar información clave que pondrán a mano de todos los combinados.

"Queremos observar cómo se van a comportar durante un Mundial donde tal vez el clima va a ser muy pesado, muy duro para los jugadores, y cómo se van a comportar psicológicamente. Veremos si habrá selecciones que van a ejercer un bloque bajo, si van a esperar, si van a presionar, si la tendencia es una presión alta o no, o si serán las transiciones en ataque", explicó a EFE Wanchope, exinternacional por Costa Rica que disputó los Mundiales de 2002 y 2006.

Eligen a los mejores

El delantero, que pasó por las filas del Manchester City y el Málaga, entre otros equipos, también contribuirá con su experiencia a otorgar los galardones individuales del torneo: el Balón de Oro, la Bota de Oro, el Guante de Oro y el premio al Mejor Jugador Joven, que eligen este grupo de expertos.

Las métricas son un factor importante a tener en cuenta, explicaron Wanchope y el resto de exfutbolistas, quienes coincidieron en señalar lo mucho que han cambiado el fútbol.

Sin embargo, el costarricense matizó que "el ojo humano nunca se puede perder" para poder "contrastar o compararlo" con los datos puros.

"Nosotros, al momento, podemos ver los movimientos tácticos o el comportamiento de un equipo, pero las distancias que tienen al hacer un bloque, o la velocidad de desplazamiento, son difíciles de obtener para el ojo humano", aclaró.

De la intuición al 'Big Data'

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Ese conocimiento les llegará a través de una serie de novedades tecnológicas desplegadas por la FIFA para este Mundial, que incluyen un chip en el interior del balón capaz de registrar su movimiento 500 veces por segundo, o 16 cámaras dispuestas en todos los estadios que capturarán 29 puntos de datos 50 veces por segundo por jugador.

Otros nombres conocidos del Grupo de Estudios Técnicos son Gilberto Silva, campeón del mundo con Brasil en 2002; Otto Addo, campeón de la Bundesliga ese mismo año como centrocampista del Borussia Dortmund y entrenador de Ghana hasta el pasado marzo; o la exfutbolista del Arsenal Jayne Ludlow, campeona de once ligas inglesas y una Liga de Campeones de la UEFA.

Silva, 'ex' del Arsenal, lamentó no haber tenido a su disposición esta cantidad de información antes de su retirada en 2014, al asegurar que le habría permitido "comprender mejor lo que estaba haciendo en la cancha".

"Hoy en día, esta información es vital para que los jugadores comprendan lo que hacen dentro, mejoren de cara al próximo partido y mantengan los márgenes de error lo más mínimos posible", dijo.

La magia, en vilo

Esto ha tenido un gran impacto en la preparación física y táctica de los equipos, según el brasileño, quien no ocultó su lamento por que las individualidades pasen cada vez más a segundo plano.

Para ello, puso el ejemplo de su compañero en Brasil, Ronaldinho: "En mi época, nosotros saltábamos al campo y teníamos más oportunidades de ser creativos; a veces nos salíamos de la pizarra táctica. Si a Ronaldinho lo pones únicamente a jugar de forma táctica, lo matas, matas su creatividad".

En cambio, dejó entrever que la selección brasileña actual se está alejando de esa fórmula, con la que él y sus compañeros, así como sus antecesores en la 'Canarinha', conquistaron cinco mundiales.

E insistió en que, aunque es importante priorizar una buena defensa, no debe acabar por completo con la calidad técnica y la magia con la que Brasil hizo "historia".

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Lo ideal, explicó, es encontrar ese equilibrio que precisamente ellos buscan alcanzar desde su 'búnker' de análisis, mezclando datos puros con la información que captan los exfutbolistas y entrenadores.