Arrancó la fiesta del Mundial

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Mexico ganó 2-0 a Sudáfrica

Julián Quiñones (d) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México (México).

La selección

de México inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial 2026 al

imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Los tantos de

Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al conjunto dirigido por Javier

Aguirre conseguir una victoria histórica en el Estadio Azteca.

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El encuentro

marcó el tercer partido de apertura de una Copa del Mundo disputado en el

emblemático recinto capitalino, luego de las ediciones de 1970 y 1986. Además,

representó la primera ocasión en que el combinado mexicano logra ganar un

encuentro inaugural mundialista.

Hasta ahora,

el Tri había disputado ocho debuts mundialistas sin conocer la victoria,

acumulando cinco derrotas y dos empates. Incluso en el Mundial de 1970,

celebrado en casa, México no pudo superar a la entonces Unión Soviética y

terminó igualando sin goles. Más de medio siglo después, esa racha quedó atrás

con una actuación sólida y un partido intenso que terminó con tres expulsiones.

Un inicio prometedor para el Tri

La primera

anotación del Mundial llegó apenas a los nueve minutos gracias a la presión

ejercida por Erik Lira sobre Siphephelo Sithole. El mediocampista sudafricano

intentó salir jugando desde el fondo, pero perdió el balón ante la insistencia

del mexicano. La recuperación favoreció a Julián Quiñones, quien aprovechó el

espacio y definió con precisión para inaugurar el marcador.

Antes de la

pausa para hidratación también llegaron las primeras tarjetas amarillas del

campeonato. El brasileño Wilton Sampaio amonestó primero a Teboho Mokoena al

minuto 17 y posteriormente a Brian Gutiérrez al 23.

A pesar del

golpe tempranero, Sudáfrica mantuvo su intención de construir juego desde la

posesión y buscó generar peligro mediante balones filtrados y envíos a la

espalda de la defensa mexicana. Sin embargo, careció de profundidad en los

últimos metros.

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Cerca del

descanso, Quiñones volvió a convertirse en una amenaza. Tras conducir por el

centro del campo, aprovechó un rebote dentro del área y sacó un remate que

terminó impactando el poste izquierdo del guardameta Ronwen Williams.

La expulsión cambió el rumbo del partido

El segundo

tiempo comenzó con una acción muy similar a la que originó el primer gol.

Williams intentó nuevamente salir jugando por el centro, pero Erik Lira

recuperó el balón tras ejercer presión. En esta oportunidad, la jugada no

terminó en anotación.

La situación

se complicó para los africanos al minuto 50. Brian Gutiérrez logró ganar la

espalda de la zaga rival y obligó a Siphephelo Sithole a cometer una falta

cuando se encaminaba hacia el área. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta

roja directa al considerar que se trataba de una clara oportunidad de gol.

Con un hombre

más sobre el terreno de juego, México tomó el control absoluto del encuentro.

Poco después de la hora de juego, el público del Azteca celebró el ingreso de

Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el joven futbolista se convirtió en el

mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo.

La fiesta se

completó instantes después. Roberto "Piojo" Alvarado desbordó por el

sector derecho y envió un centro preciso al segundo poste, donde apareció Raúl

Jiménez para conectar un cabezazo certero que venció a Williams y sentenció el

2-0 definitivo.

Con este

resultado, México no solo sumó sus primeros tres puntos, sino que también

escribió una nueva página en su historia al conseguir por primera vez una

victoria en el partido inaugural de una Copa del Mundo.