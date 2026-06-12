Arrancó la fiesta del Mundial

La selección
de México inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial 2026 al
imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Los tantos de
Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al conjunto dirigido por Javier
Aguirre conseguir una victoria histórica en el Estadio Azteca.
El encuentro
marcó el tercer partido de apertura de una Copa del Mundo disputado en el
emblemático recinto capitalino, luego de las ediciones de 1970 y 1986. Además,
representó la primera ocasión en que el combinado mexicano logra ganar un
encuentro inaugural mundialista.
Hasta ahora,
el Tri había disputado ocho debuts mundialistas sin conocer la victoria,
acumulando cinco derrotas y dos empates. Incluso en el Mundial de 1970,
celebrado en casa, México no pudo superar a la entonces Unión Soviética y
terminó igualando sin goles. Más de medio siglo después, esa racha quedó atrás
con una actuación sólida y un partido intenso que terminó con tres expulsiones.
Un inicio prometedor para el Tri
La primera
anotación del Mundial llegó apenas a los nueve minutos gracias a la presión
ejercida por Erik Lira sobre Siphephelo Sithole. El mediocampista sudafricano
intentó salir jugando desde el fondo, pero perdió el balón ante la insistencia
del mexicano. La recuperación favoreció a Julián Quiñones, quien aprovechó el
espacio y definió con precisión para inaugurar el marcador.
Antes de la
pausa para hidratación también llegaron las primeras tarjetas amarillas del
campeonato. El brasileño Wilton Sampaio amonestó primero a Teboho Mokoena al
minuto 17 y posteriormente a Brian Gutiérrez al 23.
A pesar del
golpe tempranero, Sudáfrica mantuvo su intención de construir juego desde la
posesión y buscó generar peligro mediante balones filtrados y envíos a la
espalda de la defensa mexicana. Sin embargo, careció de profundidad en los
últimos metros.
Cerca del
descanso, Quiñones volvió a convertirse en una amenaza. Tras conducir por el
centro del campo, aprovechó un rebote dentro del área y sacó un remate que
terminó impactando el poste izquierdo del guardameta Ronwen Williams.
La expulsión cambió el rumbo del partido
El segundo
tiempo comenzó con una acción muy similar a la que originó el primer gol.
Williams intentó nuevamente salir jugando por el centro, pero Erik Lira
recuperó el balón tras ejercer presión. En esta oportunidad, la jugada no
terminó en anotación.
La situación
se complicó para los africanos al minuto 50. Brian Gutiérrez logró ganar la
espalda de la zaga rival y obligó a Siphephelo Sithole a cometer una falta
cuando se encaminaba hacia el área. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta
roja directa al considerar que se trataba de una clara oportunidad de gol.
Con un hombre
más sobre el terreno de juego, México tomó el control absoluto del encuentro.
Poco después de la hora de juego, el público del Azteca celebró el ingreso de
Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el joven futbolista se convirtió en el
mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo.
La fiesta se
completó instantes después. Roberto "Piojo" Alvarado desbordó por el
sector derecho y envió un centro preciso al segundo poste, donde apareció Raúl
Jiménez para conectar un cabezazo certero que venció a Williams y sentenció el
2-0 definitivo.
Con este
resultado, México no solo sumó sus primeros tres puntos, sino que también
escribió una nueva página en su historia al conseguir por primera vez una
victoria en el partido inaugural de una Copa del Mundo.