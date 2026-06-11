Estrellas del tenis mundial llegarán a Washington para el Mubadala DC Open 2026

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Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Venus Williams y Alex de Minaur encabezan el primer grupo de jugadores confirmados para el torneo

Algunas de las figuras más importantes del tenis mundial se darán cita este verano en la capital del país para disputar el Mubadala DC Open 2026, torneo que anunció esta semana su primera lista de jugadores confirmados para la próxima edición.

El evento, considerado el único torneo combinado ATP/WTA 500 del mundo, se celebrará del 25 de julio al 2 de agosto en el Centro de Tenis William H.G. FitzGerald, ubicado en Rock Creek Park.

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La edición número 57 del torneo contará inicialmente con la participación de tres jugadores clasificados entre los diez mejores del mundo, campeones de Grand Slam, finalistas de los principales torneos internacionales y varios ex campeones del certamen de Washington.

Entre los nombres más destacados figura el actual campeón del torneo, Alex de Minaur, número seis del mundo, acompañado por Taylor Fritz, finalista del Abierto de Estados Unidos 2024 y actual número nueve del ranking ATP. También regresará Frances Tiafoe, orgullo del área metropolitana de Washington y uno de los favoritos del público local.

La rama masculina contará además con la presencia del griego Stefanos Tsitsipas, ex número tres del mundo; el británico Jack Draper, campeón de Indian Wells 2025; Tommy Paul y el japonés Kei Nishikori, ganador del torneo de Washington en 2015.

En la competencia femenina sobresale la participación de la legendaria Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam y ex número uno del mundo. También estarán presentes la campeona defensora Leylah Fernández, la británica Emma Raducanu, ganadora del US Open 2021, la ucraniana Marta Kostyuk y la campeona del DC Open 2022, Liudmila Samsonova.

El torneo también servirá como vitrina para algunas de las jóvenes promesas más importantes del tenis internacional, entre ellas Victoria Mboko, de 19 años; Iva Jovic, de 18; y Learner Tien, de 20 años, quienes figuran entre las estrellas emergentes del circuito profesional.

Mark Ein, presidente del Mubadala DC Open, afirmó que la calidad del grupo inicial de jugadores refleja la creciente importancia que ha adquirido el torneo dentro del calendario mundial del tenis.

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“Este torneo reúne a algunas de las mayores estrellas del deporte, a favoritos de los aficionados y a las futuras generaciones del tenis. Estamos orgullosos de seguir fortaleciendo uno de los eventos más importantes del circuito profesional”, señaló Ein.

El anuncio llega pocas semanas después de que MDE Tennis y Mubadala Investment Company firmaran un acuerdo de cinco años que convierte a Mubadala en patrocinador principal exclusivo del evento, consolidando aún más la posición del torneo en el panorama internacional.

Los organizadores informaron que las entradas individuales saldrán a la venta el 12 de junio y que, debido a la alta demanda registrada durante el proceso de renovación de abonos, aproximadamente el 75 por ciento de la capacidad ya se encuentra comprometida.

Para Frances Tiafoe, quien creció en la región de Washington, competir en casa sigue siendo una experiencia especial.

“El área metropolitana de Washington es mi hogar. No hay nada como jugar frente a mi familia, amigos y aficionados que me han apoyado desde niño. Siempre recibimos una energía increíble aquí y estoy emocionado de regresar este verano”, expresó.

Con una combinación de estrellas consagradas, campeones de Grand Slam y jóvenes talentos en ascenso, el Mubadala DC Open 2026 promete ofrecer una de las semanas deportivas más destacadas del verano en la capital de la nación.