Kai, nieta del presidente Trump, se une oficialmente a la clase de reclutamiento de golf de Miami

Kai Trump sabía desde hace más de un año que quería ir a la Universidad de Miami y jugar al golf para los Hurricanes.

Y la nieta del presidente Donald Trump nunca cambió de opinión.

Miami anunció el miércoles que Kai Trump forma parte de su equipo femenino de golf, el primer día del periodo de fichajes de la División I de la NCAA para la mayoría de los deportes. De hecho, firmó la carta de intención la semana pasada en una ceremonia en su instituto, cerca de la finca Mar-a-Lago de su abuelo en West Palm Beach, pero Miami no pudo confirmar su firma ni su compromiso hasta ahora debido a la normativa de la NCAA sobre las fechas de firma.

Cómo le irá en la universidad es una incógnita. Pero de algo no cabe duda: el golf en Miami pronto recibirá mucha más atención.

“Consideramos que cualquier posible exposición mediática es positiva para el golf de Miami”, declaró la entrenadora de los Hurricanes, Janice Olivencia. “Nuestro equipo actual es un grupo de mujeres muy maduras e inteligentes. Por lo tanto, prevemos que manejaremos toda la atención con gran serenidad y entusiasmo”.

Kai Trump, hija de Donald Trump Jr., se comprometió con Miami en agosto de 2024. Esta semana hará su debut en la LPGA en The Annika en el Pelican Golf Club, y el martes explicó en una conferencia de prensa allí por qué eligió Miami.

“Me encantan los entrenadores. Está cerca de casa. Es una gran universidad”, dijo Kai Trump. “Me encanta la gente de allí. Mis primos también estudiaron allí, así que conozco gente que ha ido. Es una gran universidad y tengo muchas ganas de jugar para ellos”.

Es una influencer en redes sociales; su vídeo entre bastidores de la noche electoral tiene más de 5,1 millones de visualizaciones en YouTube, y su vídeo de la Ryder Cup con su abuelo ha sido visto cerca de 2 millones de veces solo en YouTube. Y sí, juega al golf con su abuelo, cuya afición por este deporte es bien conocida.

“Jugamos mucho”, dijo Kai Trump. “Nos lo pasamos genial ahí fuera”.

Su debut en la LPGA se produce esta semana gracias a una invitación de un patrocinador. La anfitriona del torneo y miembro del Salón de la Fama, Annika Sörenstam, jugó con Kai Trump a principios de esta semana y comentó que le impresionó la capacidad de la joven de 17 años para hacer preguntas.

“Sinceramente, no sé cómo lo hace”, dijo Sorenstam. “Tener 17 años y escuchar todos esos comentarios… debe de ser muy fuerte por dentro. Seguro que todos podemos entender lo que es recibir críticas de vez en cuando, pero ella las recibe mil veces”.

Kai Trump habla abiertamente de sus fortalezas y debilidades en el golf. Tiene un golpe potente; incluso Sorenstam quedó impresionado con la distancia que alcanza desde el tee. El juego corto —su capacidad para puntuar alrededor del green— es algo que aún está mejorando.

“Kai aportará una energía y un entusiasmo increíbles a Miami”, dijo Olivencia. “Es una atleta polifacética con un fuerte espíritu competitivo y una verdadera pasión por el golf. Kai está muy comprometida con su desarrollo, tanto como jugadora como persona. Y su énfasis en el crecimiento personal la seguirá llevando a alcanzar nuevas metas”.

La universidad no ha revelado mucho sobre cómo será tener a la nieta del presidente en el campus, pero los Hurricanes esperan que la experiencia universitaria de Kai Trump sea lo más normal posible.

“Nuestro equipo es muy acogedor”, dijo Olivencia. “Confían en que seguiremos invitando al programa a jugadores que contribuirán a su manera y elevarán el nivel del equipo. Además, en Miami tenemos la gran fortuna de contar con muchísimos recursos y excelentes sistemas de apoyo. Esta generación tendrá, sin duda, el mismo acceso que nuestros actuales estudiantes atletas tienen en la Universidad desde el momento en que llegan al campus”.