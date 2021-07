¿Juegos sucios? La desaceleración de las pruebas durante covid plantea preguntas

AP

Los bajos números llegaron de todo el mundo y cubrieron la mayoría de las distancias, desde los 100 metros hasta el maratón. Las razones detrás de todos los tiempos de mejora en todo el deporte del atletismo fueron igual de diversas: mejor tecnología de zapatos, mejores superficies para correr, menos desgaste en los cuerpos durante la pandemia de COVID-19 y solo una buena picazón pasada de moda para comenzar a correr de verdad de nuevo.

Otra posibilidad: Durante la mayor parte de tres meses durante la pandemia, las pruebas de drogas que mejoran el rendimiento se paralizaron virtualmente en todo el mundo. Solo en los últimos meses ha comenzado a volver a la normalidad.

Es una de las realidades incómodas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ni uno solo de los aproximadamente 11.000 atletas que competirán durante los próximos 17 días se ha mantenido con los más altos estándares del código antidopaje mundial durante el período crítico de 16 meses previo a los Juegos.

Las estadísticas proporcionadas por la Agencia Mundial Antidopaje apuntaron a una situación que mejoraba constantemente a medida que se acercaban los Juegos Olímpicos, pero no ocultan la realidad de que durante todo 2020, hubo una reducción del 45% en las pruebas en todo el mundo en comparación con 2019, un año no olímpico en el que las cifras normalmente no serían tan altas de todos modos. En el primer trimestre de 2021, hubo aproximadamente una reducción del 20% en las pruebas generales en comparación con los mismos tres meses de 2019.

«A menos que seas un tonto, tendrías que estar preocupado», dijo Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

La idea de simplemente abandonar las pruebas durante cualquier período de tiempo va en contra de uno de los principios centrales del sistema antidopaje: la perspectiva de que cualquier atleta pueda ser probado en cualquier lugar y en cualquier momento.

Las incertidumbres y el peligro que presenta el coronavirus, especialmente durante los primeros meses de la pandemia, no solo provocaron la suspensión de ligas en todo el mundo y, finalmente, el aplazamiento de los propios Juegos Olímpicos de Tokio, sino la práctica suspensión de los programas de pruebas de drogas que están diseñados para reforzar el equilibrio competitivo en el deporte.

En abril y mayo de 2020, mientras que el negocio como de costumbre se cerró en casi todos los aspectos en todo el mundo, la AMA informó de un total de 3.203 pruebas. Fueron 52.365 durante esos meses de 2019.

La USADA, junto con las agencias antidopaje en Noruega y Dinamarca, estuvieron entre las agencias que trataron de cerrar la brecha. Iniciaron programas piloto en los que enviaban pruebas de drogas en el hogar a los atletas, pidiéndoles que dieran muestras de orina y pequeñas muestras de sangre seca mientras los agentes de recolección miraban a través de Zoom. Pero esos programas, si bien son notables por su ingenio, cubrieron solo una pequeña fracción de los atletas en un pequeño segmento del mundo.

«Seríamos ingenuos si pensábamos que no había personas que buscaran aprovecharse de esta calma para romper las reglas antidopaje», dijo el director general de la AMA, Oliver Niggli, a The Associated Press. «Sin embargo, hay una serie de factores que mitigan ese riesgo».

Entre ellos, según Niggli:

— El requisito de que los deportistas presenten su paradero se mantuvo plenamente vigente durante toda la pandemia, lo que al menos planteó la posibilidad de una prueba incluso en momentos en que no se realizaban con frecuencia.

— Los programas de dopaje más eficaces trabajan en conjunción con el entrenamiento intensivo y una competencia de objetivos en el sitio; muchos centros de entrenamiento fueron cerrados y los eventos deportivos fueron cancelados durante gran parte de la pandemia.

— El sistema antidopaje tiene otros elementos disuasorios, incluido el almacenamiento de muestras a largo plazo, las investigaciones y los pasaportes biológicos de los atletas, todo lo cual puede conducir a hallazgos positivos con el tiempo.

— Aunque la mayor atención se dirige a aquellos que violan los protocolos antidopaje, la gran mayoría de los atletas no rompen las reglas.

Aún así, algunos atletas eran muy conscientes de las interrupciones en las pruebas y dijeron que era difícil simplemente ignorar.

«Eso siempre es una preocupación para un atleta», dijo la estudiante de steeplechaser estadounidense Emma Coburn, quien ganó el bronce en Río de Janeiro.

La preocupación está fuera de correr, también.

«Definitivamente diría que algunos de los países que no han sido tan confiables probablemente están aprovechando el tiempo que tuvieron sin probar», dijo la nadadora Lilly King, quien ha hablado abiertamente sobre la larga sombra que proyecta el dopaje en su deporte. «Personalmente, sé que me han hecho la prueba más de 20 veces en el último año, por lo que sé que los estadounidenses están siendo bien atendidos y yo especialmente».

La USADA es una de las pocas agencias antidopaje que enumera el número de pruebas que se dan a cada atleta, y Edwin Moses, el dos veces campeón olímpico en los 400 metros vallas y presidente emérito de la USADA, se encuentra entre los que creen que la AMA y otros deben esforzarse por la misma transparencia.

«Sin transparencia en los números de las pruebas, tenemos que preguntarnos si estos Juegos serán limpios, como promete el COI», dijo Moisés en un testimonio antidopaje ante el Congreso esta semana.

Los observadores independientes que la AMA asignó para revisar los protocolos de prueba antes de los Juegos de Río 2016 encontraron que de los 11.470 participantes, 4.125 no tenían registro de haber sido probados antes de esos Juegos Olímpicos, y 1.913 de esos atletas compitieron en deportes de mayor riesgo. Fue, escribieron los observadores, un conjunto de datos «que destaca la (in)adecuación de la planificación de la distribución de pruebas por parte de los FI y las NADO en estos deportes».

«Estabas comenzando en un lugar totalmente inaceptable para los atletas que estaban siendo mantenidos con los más altos estándares, y la maldad solo ha empeorado potencialmente debido a las reducciones en las pruebas debido al COVID», dijo Tygart.

A pesar de eso, hay varias explicaciones plausibles para la amplia franja de mejores marcas personales, récords nacionales y de la NCAA, y récords mundiales que se extendieron por el atletismo durante el último año.

Entre las posibilidades explicadas en una historia reciente de Runners’ World se encontraban las condiciones ideales de carrera que en algunos casos incluían contrarreloj, donde los corredores corren solos y contra el reloj, para evitar el contacto de persona a persona que puede ocurrir en condiciones de hacinación.

Estaban los muy debatidos beneficios de las zapatillas, cuya tecnología ha mejorado tanto para los corredores de larga distancia como para los velocistas. Y luego estaban los posibles beneficios de largos tramos de entrenamiento ininterrumpidos por las exigencias de un horario deportivo que exige alcanzar el pico en los momentos precisos.

Para cuando se imprimió esa historia en febrero, había no menos de una docena de ejemplos de tiempos reveladores que se habían producido durante la pandemia, en y alrededor de un momento en que el deporte había cerrado sus operaciones normales. La tendencia continuó durante la primavera y se ha mantenido a medida que se acercaba la temporada olímpica, un período en el que se podría esperar que más atletas estuvieran maximizando su rendimiento.