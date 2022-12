Falleció Franco Harris, leyenda de los Steelers

Franco Harris, el running back cuyo ingenio gestó “La Recepción Inmaculada», considerada como la jugada más icónica en la historia de la NFL, ha fallecido. Tenía 72 años.

El hijo de Harris, Dok, informó a The Associated Press que su padre falleció durante la noche del martes. No se dio a conocer la causa del deceso.

Su fallecimiento ocurre dos días antes del 50mo aniversario de una jugada que fue clave para que los Steelers dieran al salto definitivo para convertirse en uno de los equipos de la élite de la NFL, y tres días antes que Pittsburgh había previsto una ceremonia para retirar su número 32 durante el descanso del partido contra los Raiders de Las Vegas.

“Resulta difícil encontrar las palabras apropiadas para describir el impacto de Franco Harris para los Steelers de Pittsburgh, sus compañeros, la ciudad de Pittsburgh y la Nación de los Steelers”, dijo el presidente del equipo Art Rooney II en un comunicado. “Desde su temporada, que incluyó la Recepción Inmaculada, Franco brindó alegría a la agente dentro y fuera del campo de juego. Nunca dejó de colaborar en diversas formas. Tocó a tanta y amado por tantos”.

Harris acumuló 12.120 yardas y ganó cuatro anillos del Super Bowl con los Steelers durante la década de los 70, una dinastía que comenzó de lleno cuando Harris no paró de correr tras un lanzamiento del quarterback de los Steelers Terry Bradshaw en el duelo de los playoffs contra Oakland en 1972.

Con Pittsburgh perdiendo 7-6, en 4 y 10 desde su propia yarda 40 y 22 segundos por jugar en el último cuarto, Bradshaw retrocedió y lanzó profundo hacia el running back Frenchy Fuqua. Fuqua y el defensive back de Oakland Jack Tatum chocaron, y el ovoide quedó flotando justo por encima de la superficie sintética del estadio Three Rivers. Harris lo atrapó en la 45 de Oakland y corrió hacia a zona de anotación, en medio de varios defensores de los Raiders, para darle a los Steelers la primera victoria en los playoffs en la historia de cuatro década de los playoffs.

Aunque los Raiders reclamaron que la jugada era ilegal en el momento, con el paso del tiempo aceptaron su parte rol en la historia. El linebacker Oakland Phil Villapiano, quien marcaba a Harris en la jugada, llegó a participar en el 40mo aniversario de la misma en 2012, cuando se develó un pequeño monumento conmemorando el punto exacto donde se hizo la atrapada.

“Esa jugada realmente representa a nuestros equipos de los 70″, dijo Harris luego que la «Recepción Inmaculada» quedó primera en la votación sobre la jugada más destacada en la historia de la NFL al celebraron el centenario de la liga en 2020.

Aunque los Steelers perdieron la semana posterior ante Miami en el campeonato de la AFC, Pittsburgh daba los primeros pasos rumbo a convertirse en el equipo más dominante de los 70, ganando dos Super Bowls consecutivos, primero tras las temporadas de 1974 y 1975, y nuevamente tras las campañas de 1978 y 1979.

Y todo comenzó con una jugada que transformó a una franquicia y, en ciertos sentidos, a una región.

“Hemos perdido a un jugador increíble, un embajador increíble del Salón de la Fama y, lo más importante, al mejor caballero”, dijo el presidente del Salón de la Fama del fútbol americano, Jim Porter. “Franco no sólo tuvo impacto en el deporte, sino que influyó en las vidas de tanta gente de una manera muy positiva”.